Chelsea-Manchester United Premier League maçına bakış

Premier Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Chelsea, 31 Ekim Cumartesi günü Manchester United'ı Stamford Bridge'de ağırlayacak. Maç, EST ile 09.30'da, GMT ile 13.30'da başlayacak.

Carrick'in görevi şimdilik güvende

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in kulüpteki görev süresi sona ermek üzere olsa da Chelsea karşısında takımın başında yer alacak gibi görünüyor. Premier League'deki ilk sekiz maçından yalnızca birini kazanan Manchester United, lider Manchester City ve Arsenal'ın şimdiden 15 puan gerisinde. Old Trafford'da Bournemouth'a alınan 3-0'lık yenilgi, Carrick için son darbe gibi görünüyordu. Ancak 45 yaşındaki teknik direktör, burada ses getirecek bir galibiyet almak için bir fırsat daha bulacak. En çok konuşulan konulardan biri, geçen sezon 21 asistle bir sezonda en fazla asist yapma rekorunu kıran kaptan Bruno Fernandes. Bournemouth yenilgisinde yedek kulübesine çekildi ve hiç oyuna girmedi. Ancak United, Portekizli oyun kurucusu olmadan yaratıcılıktan yoksun göründü. Fernandes'in ilk 11'de başlamadığı son 11 maçın yalnızca birini kazanan United'da Carrick zor bir kararla karşı karşıya.

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Xabi Alonso'nun Chelsea'sinden her sonuç beklenebilir

Chelsea, Premier League'deki son maçında Tottenham Hotspur'a sahasında 2-0 yenildi. Bu, Tottenham'ın Stamford Bridge'deki 37 denemesinde aldığı yalnızca ikinci Premier League galibiyetiydi. Söylemeye gerek yok, bu sonuç Chelsea taraftarlarının hoşuna gitmeyecek. Chelsea'nin son dönemdeki öngörülemez performansını, Premier League'deki son beş maçında aldığı iki mağlubiyet, iki galibiyet ve bir beraberlik özetliyor. Stamford Bridge'de bol gollü galibiyetler öne çıktı. Ligde Brighton'a karşı alınan 4-3'lük, EFL Cup'ta Leeds'e karşı alınan 6-3'lük ve Premier League'de Bournemouth'a karşı alınan 5-1'lik galibiyetler, Chelsea taraftarlarını nasıl bir futbolun beklediğini gösteriyor.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Cole Palmer, EFL Cup'taki Liverpool maçında cezasını çektikten sonra geri dönüyor.

Bu sezon ligde sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Chelsea forveti Joao Pedro, uyluğundaki sorun nedeniyle forma giyemeyecek.

United, tüm kulvarlarda sekiz maçtır kazanamıyor. Takım, bu yüzyılda hiç dokuz maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

Chelsea, sahasındaki son beş maçta 17 gol attı ancak bu maçların hepsinde gol yedi.

United, bu sezon tüm kulvarlardaki tek gol yemediği maçı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren Sabah'a karşı oynadı.

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Muhtemel ilk 11'ler

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Manchester United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount;

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