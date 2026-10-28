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Chelsea-Manchester United Premier League maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Chelsea - M. United
Chelsea
M. United
Premier Lig
M. Carrick

Premier League’de Chelsea-Manchester United maçının kapsamlı ön izlemesi. Michael Carrick’in görevden alınması an meselesi mi?

Chelsea-Manchester United Premier League maçına bakış

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Premier Lig - Hafta 9
Stamford Bridge

Chelsea, 31 Ekim Cumartesi günü Manchester United'ı Stamford Bridge'de ağırlayacak. Maç, EST ile 09.30'da, GMT ile 13.30'da başlayacak.

Carrick'in görevi şimdilik güvende

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in kulüpteki görev süresi sona ermek üzere olsa da Chelsea karşısında takımın başında yer alacak gibi görünüyor. Premier League'deki ilk sekiz maçından yalnızca birini kazanan Manchester United, lider Manchester City ve Arsenal'ın şimdiden 15 puan gerisinde. Old Trafford'da Bournemouth'a alınan 3-0'lık yenilgi, Carrick için son darbe gibi görünüyordu. Ancak 45 yaşındaki teknik direktör, burada ses getirecek bir galibiyet almak için bir fırsat daha bulacak. En çok konuşulan konulardan biri, geçen sezon 21 asistle bir sezonda en fazla asist yapma rekorunu kıran kaptan Bruno Fernandes. Bournemouth yenilgisinde yedek kulübesine çekildi ve hiç oyuna girmedi. Ancak United, Portekizli oyun kurucusu olmadan yaratıcılıktan yoksun göründü. Fernandes'in ilk 11'de başlamadığı son 11 maçın yalnızca birini kazanan United'da Carrick zor bir kararla karşı karşıya.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Xabi Alonso'nun Chelsea'sinden her sonuç beklenebilir

Chelsea, Premier League'deki son maçında Tottenham Hotspur'a sahasında 2-0 yenildi. Bu, Tottenham'ın Stamford Bridge'deki 37 denemesinde aldığı yalnızca ikinci Premier League galibiyetiydi. Söylemeye gerek yok, bu sonuç Chelsea taraftarlarının hoşuna gitmeyecek. Chelsea'nin son dönemdeki öngörülemez performansını, Premier League'deki son beş maçında aldığı iki mağlubiyet, iki galibiyet ve bir beraberlik özetliyor. Stamford Bridge'de bol gollü galibiyetler öne çıktı. Ligde Brighton'a karşı alınan 4-3'lük, EFL Cup'ta Leeds'e karşı alınan 6-3'lük ve Premier League'de Bournemouth'a karşı alınan 5-1'lik galibiyetler, Chelsea taraftarlarını nasıl bir futbolun beklediğini gösteriyor.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Cole Palmer, EFL Cup'taki Liverpool maçında cezasını çektikten sonra geri dönüyor.
  • Bu sezon ligde sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Chelsea forveti Joao Pedro, uyluğundaki sorun nedeniyle forma giyemeyecek.
  • United, tüm kulvarlarda sekiz maçtır kazanamıyor. Takım, bu yüzyılda hiç dokuz maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.
  • Chelsea, sahasındaki son beş maçta 17 gol attı ancak bu maçların hepsinde gol yedi.
  • United, bu sezon tüm kulvarlardaki tek gol yemediği maçı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren Sabah'a karşı oynadı.
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Muhtemel ilk 11'ler

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Manchester United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount;

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea vs M. United Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • X. Alonso

Form durumu

CHE

CHE - Form

HUL
B2-2
BRE
K3-0
BOU
K5-1
EVE
K0-2
TOT
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
MUN

MUN - Form

TOT
B1-1
ATM
K2-0
LEE
B1-1
COM
K4-1
BOU
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

ChelseaÇizimM. United
2
1
2
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
M. United badge
M. United
MUN
0
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
M. United badge
M. United
MUN
3
MS
7Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
8701209+1121
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
K
K
K
K
K
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
K
K
K
K
B
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
K
K
K
K
B
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
B
K
B
K
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
B
B
K
B
K
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
K
K
K
K
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
K
K
B
K
K
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
B
K
B
K
B
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
K
K
B
K
B
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
B
K
K
K
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
K
K
K
K
B
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
K
K
B
K
B
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
K
K
K
B
B
16
M. UnitedM. UnitedMUN
81431013-37
K
B
B
B
K
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
K
K
K
B
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
B
K
K
K
K
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
K
K
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
B
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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