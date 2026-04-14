Chelsea - Manchester United maçına son dakika biletleri nasıl alınır: Premier Lig fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Chelsea, 18 Nisan Cumartesi günü Londra'daki Stamford Bridge'de Manchester United'ı ağırlayacak. Bu maç, Avrupa'da üstünlük mücadelesi ve ilk dörtteki yerini sağlamlaştırma şansı açısından büyük önem taşıyor.

Chelsea şu anda Premier Lig'de 6. sırada yer alıyor. Manchester United ise 3. sırada ve her iki takım da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek için mücadele ederken, Blues'a karşı 7 puanlık bir avantajı bulunuyor.

Premier Lig'de Chelsea - Manchester United maçı ne zaman?

Chelsea - Manchester United Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?

Premier Lig maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklere kulübün resmi bilet portalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İngiliz futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada tahsis eder:

Öncelikle sezonluk bilet sahiplerine. Ardından, daha önce ev sahibi takımın maçlarına gitmiş olan ve sadakat puanlarına göre sıralananlara. Son olarak, genel satış döneminde halka açılır.

Son dakika bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın almayı tercih ediyor.

Chelsea - Manchester United maçından ne beklemeli?

Sezonun son düzlüğüne girerken, bu karşılaşma klasik bir altı puanlık maçın tüm özelliklerini taşıyor.

Manchester United, ligin en çok gelişme kaydeden takımlarından biri olarak Batı Londra'ya geliyor. Şu anda podyumda yer alan takım, geçen sezondan bu yana önemli bir yükseliş gösteren dominant bir serinin ardından bu maça çıkıyor.

Bu arada Chelsea, ilk dörtteki farkı kapatmak için çaresiz durumda. The Blues'un formu inişli çıkışlı. Ayın başlarında parlak anlar sergilemiş olsalar da, 21 Mart'ta Everton'a karşı aldıkları 3-0'lık ağır yenilgi, United'ın forvetlerinin yararlanmaya can atacağı savunma zaaflarını ortaya çıkardı.

Bu sezon iki takım arasındaki geçmiş, Red Devils'ın lehine. 20 Eylül'de Old Trafford'da oynanan ilk maçta, Manchester United, etkili bitirişlerin öne çıktığı bir maçta 2-1'lik bir galibiyet elde etmişti.

Chelsea - Manchester United Premier Lig maçının biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Premier Lig, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

2025/26 Premier League kulüpleri bilet fiyatlarına göre

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş) Sezonluk Bilet Aralığı Biletler Arsenal Emirates Stadyumu 31,50 £ - 141,00 £ 1.073 £ - 2.050 £ Bilet bilgileri Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ - 944 £ Bilet bilgileri Bournemouth Vitality Stadyumu 33,00 £ - 56,00 £ 633 £ - 875 £ Bilet bilgileri Brentford Gtech Community Stadyumu 40,00 £ - 65,00 £ 495 £ - 598 £ Bilet bilgileri Brighton & Hove Albion American Express Community Stadyumu 34,00 £ - 78,00 £ 595 £ - 860 £ Bilet bilgileri Burnley Turf Moor 50,00 £ - 75,00 £ 455 £ - 500 £ Bilet bilgileri Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Bilet bilgileri Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Bilet bilgileri Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Bilet bilgileri Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ - 3.000 £ Bilet bilgileri Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ - TBC £ Bilet bilgileri Liverpool Anfield 9,00 £ - 61,00 £ 699 £ - 886 £ Bilet bilgileri Manchester City Etihad Stadyumu 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1.030 £ Bilet bilgileri Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Bilet bilgileri Newcastle United St James’ Park 50,00 £ - 58,00 £ 417 £ - 811 £ Bilet bilgileri Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ - 660 £ Bilet bilgileri Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Bilet bilgileri Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadyumu 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ - 2.015 £ Bilet bilgileri West Ham United Londra Stadyumu 30,00 £ - 120,00 £ 310 £ - 1.620 £ Bilet bilgileri Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ - 833 £ Bilet bilgileri

