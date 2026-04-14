Chelsea - Manchester United maçına son dakika biletleri nasıl alınır: Premier Lig fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Premier Lig

Chelsea ile Manchester United arasındaki Premier Lig maçı için bilet satın alma rehberi ve maç programı bilgileri

Chelsea, 18 Nisan Cumartesi günü Londra'daki Stamford Bridge'de Manchester United'ı ağırlayacak. Bu maç, Avrupa'da üstünlük mücadelesi ve ilk dörtteki yerini sağlamlaştırma şansı açısından büyük önem taşıyor.

Chelsea şu anda Premier Lig'de 6. sırada yer alıyor. Manchester United ise 3. sırada ve her iki takım da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek için mücadele ederken, Blues'a karşı 7 puanlık bir avantajı bulunuyor.

GOAL, Chelsea - Manchester United maçı biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Premier Lig'de Chelsea - Manchester United maçı ne zaman?

Premier Lig - Premier Lig
Stamford Bridge

Chelsea - Manchester United Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?

Premier Lig maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklere kulübün resmi bilet portalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İngiliz futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada tahsis eder:

  1. Öncelikle sezonluk bilet sahiplerine.
  2. Ardından, daha önce ev sahibi takımın maçlarına gitmiş olan ve sadakat puanlarına göre sıralananlara.
  3. Son olarak, genel satış döneminde halka açılır.

Son dakika bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın almayı tercih ediyor.

Chelsea - Man U - 18 Nisan CumartesiBiletleri satın al

Chelsea - Manchester United maçından ne beklemeli?

Sezonun son düzlüğüne girerken, bu karşılaşma klasik bir altı puanlık maçın tüm özelliklerini taşıyor. 

Manchester United, ligin en çok gelişme kaydeden takımlarından biri olarak Batı Londra'ya geliyor. Şu anda podyumda yer alan takım, geçen sezondan bu yana önemli bir yükseliş gösteren dominant bir serinin ardından bu maça çıkıyor. 

Bu arada Chelsea, ilk dörtteki farkı kapatmak için çaresiz durumda. The Blues'un formu inişli çıkışlı. Ayın başlarında parlak anlar sergilemiş olsalar da, 21 Mart'ta Everton'a karşı aldıkları 3-0'lık ağır yenilgi, United'ın forvetlerinin yararlanmaya can atacağı savunma zaaflarını ortaya çıkardı.

Bu sezon iki takım arasındaki geçmiş, Red Devils'ın lehine. 20 Eylül'de Old Trafford'da oynanan ilk maçta, Manchester United, etkili bitirişlerin öne çıktığı bir maçta 2-1'lik bir galibiyet elde etmişti. 

Chelsea - Manchester United Premier Lig maçının biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Premier Lig, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea vs M. United Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • L. Rosenior

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Carrick

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

CHE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/10
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
0/5

MUN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/8
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Kafa kafaya rekoru

CHE

Son 5 maçları

MUN

2

Galibiyetler

1

Beraberlik

2

Galibiyetler

8

Gol sayısı

8
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Puan durumu

2025/26 Premier League kulüpleri bilet fiyatlarına göre

KulüpStadyumBilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş)Sezonluk Bilet AralığıBiletler
ArsenalEmirates Stadyumu31,50 £ - 141,00 £1.073 £ - 2.050 £Bilet bilgileri
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ - 944 £Bilet bilgileri
BournemouthVitality Stadyumu33,00 £ - 56,00 £633 £ - 875 £Bilet bilgileri
BrentfordGtech Community Stadyumu40,00 £ - 65,00 £495 £ - 598 £Bilet bilgileri
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadyumu34,00 £ - 78,00 £595 £ - 860 £Bilet bilgileri
BurnleyTurf Moor50,00 £ - 75,00 £455 £ - 500 £Bilet bilgileri
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Bilet bilgileri
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Bilet bilgileri
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Bilet bilgileri
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ - 3.000 £Bilet bilgileri
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ - TBC £Bilet bilgileri
LiverpoolAnfield9,00 £ - 61,00 £699 £ - 886 £Bilet bilgileri
Manchester CityEtihad Stadyumu58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1.030 £Bilet bilgileri
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Bilet bilgileri
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ - 58,00 £417 £ - 811 £Bilet bilgileri
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ - 660 £Bilet bilgileri
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Bilet bilgileri
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadyumu48,00 £ - 109,00 £807 £ - 2.015 £Bilet bilgileri
West Ham UnitedLondra Stadyumu30,00 £ - 120,00 £310 £ - 1.620 £Bilet bilgileri
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ - 833 £Bilet bilgileri

