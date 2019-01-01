Chelsea - Manchester United maçı hangi kanalda?
Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea ile Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda karşı karşıya geliyor.
Stamford Bridge'de oynanacak mücadeleyi Paul Tierney yönetecek.
30 Ekim Çarşamba günü saat 23:05'te oynanacak karşılaşma beIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak.
Dev mücadele, internet platformunda Nesine.com'dan ve beIN Connect'ten de canlı olarak izleyici ile buluşacak.
Muhtemel 11'ler
Chelsea: Caballero; James, Zouma, Guehi, Emerson; Kovacic, Jorginho, Gilmour, Hudson-Odoi, Batshuayi, Pedro
Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Maguire, Rojo, Williams; Fred, McTominay, Pereira, Rashford, James; Martial
22 Eylül'de West Ham United karşısında aldığı 2-0 yenilgiyle başlayan 1 aylık galibiyet özlemini UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan ve Premier Lig'deki Norwich City maçlarında dindiren Kırmızı Şeytanlar, İngiltere Lig Kupası'nda güçlü rakibini devirerek yoluna devam etmek istiyor.
Oynadığı son 7 resmi maçtan galibiyetle ayrılan Chelsea ise yeni teknik direktörü Frank Lampard önderliğinde formda bir dönemden geçiyor. Maviler, genç oyuncularının üstün performanslarıyla beraber Manchester United engelini aşmak için sahaya çıkacak.