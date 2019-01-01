Chelsea - Manchester United maçı hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Chelsea'ye konuk olacak.

Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ile , İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda karşı karşıya geliyor.

Stamford Bridge'de oynanacak mücadeleyi Paul Tierney yönetecek.

30 Ekim Çarşamba günü saat 23:05'te oynanacak karşılaşma beIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak.

Dev mücadele, internet platformunda Nesine.com'dan ve beIN Connect'ten de canlı olarak izleyici ile buluşacak.

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Caballero; James, Zouma, Guehi, Emerson; Kovacic, Jorginho, Gilmour, Hudson-Odoi, Batshuayi, Pedro

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Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Maguire, Rojo, Williams; Fred, McTominay, Pereira, Rashford, James; Martial

22 Eylül'de karşısında aldığı 2-0 yenilgiyle başlayan 1 aylık galibiyet özlemini UEFA 'ndeki Partizan ve Premier Lig'deki Norwich City maçlarında dindiren Kırmızı Şeytanlar, İngiltere Lig Kupası'nda güçlü rakibini devirerek yoluna devam etmek istiyor.

Oynadığı son 7 resmi maçtan galibiyetle ayrılan Chelsea ise yeni teknik direktörü Frank Lampard önderliğinde formda bir dönemden geçiyor. Maviler, genç oyuncularının üstün performanslarıyla beraber Manchester United engelini aşmak için sahaya çıkacak.