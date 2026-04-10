Chelsea
Stamford Bridge
M.City
Book Chelsea vs Man City Tickets

Chelsea - Manchester City maçının son dakika biletlerini nasıl alabilirsiniz: 12 Nisan Pazar günü oynanacak maç bilgileri, Premier Lig bilet fiyatları, başlama saati ve daha fazlası

Chelsea ile Manchester City arasındaki Premier Lig maçı için bilet satın alma rehberi ve maç programı bilgileri

Chelsea, 12 Nisan 2026 Pazar günü Londra'daki Stamford Bridge'de Manchester City'yi ağırlayacak; bu maç, Avrupa kupalarına katılma yarışı ve Premier Lig şampiyonluğu mücadelesinde hayati öneme sahip bir karşılaşma olacağa benziyor.

Chelsea şu anda Premier Lig'de 6. sırada yer alırken, Manchester City 2. sırada ve lig lideri Arsenal'i yakalamak için yüksek riskli bir mücadele vererek ligdeki hakimiyetini korumaya çalışıyor.

GOAL, Chelsea - Manchester City maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dahil olmak üzere, bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Premier Lig'de Chelsea - Manchester City maçı ne zaman?

Chelsea - Manchester City Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?

Premier Lig maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.

İngiliz futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada tahsis eder:

  1. Öncelikle sezonluk bilet sahiplerine.
  2. Ardından, daha önce ev sahibi takımın maçlarına gitmiş olan ve sadakat puanlarına göre sıralananlara.
  3. Son olarak, genel satış döneminde halka açılır.

Son dakika bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın almayı tercih ediyor.

Chelsea - Manchester City maçından ne beklemeli?

Bu maç, her iki kulüp için de kritik bir noktada oynanacak. Manchester City, kısa süre önce Carabao Kupası'nı kazanıp FA Kupası'nda Liverpool'u mağlup ederek mükemmel bir formda sahaya çıkacak. 

Pep Guardiola'nın takımı için, Bridge'de 3 puandan az bir sonuç, şampiyonluğun Kuzey Londra'ya kaymasına neden olabilir. 

Chelsea için ise Newcastle ve Everton'a karşı üst üste alınan Premier League mağlubiyetleri (21 Mart'ta Everton'a 3-0 yenilgi dahil), onları ilk beşin hemen dışında bırakmış durumda ve bu maçı kazanmaları şart hale getirmiştir.

Sezonun başlarında 4 Ocak'ta Etihad'da oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Bu maçta Enzo Fernandez'in 94. dakikada attığı gol, Tijjani Reijnders'in açılış golünü telafi etmişti.

Chelsea - Manchester City Premier League maç biletleri ne kadar?

Premier Lig bilet fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu fiyat aralıkları takımdan takıma değişiklik gösterir.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler ayrıca maçları sınıflandırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Premier Lig, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea vs M.City Muhtemel kadrolar

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-1-3-2

Home team crestMCI
1
R. Sanchez
21
J. Hato
29
W. Fofana
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
45
R. Lavia
25
M. Caicedo
10
C. Palmer
7
P. Neto
14
D. Essugo
20
J. Pedro
25
G. Donnarumma
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
21
R. Ait Nouri
16
Rodri
42
A. Semenyo
4
T. Reijnders
33
N. O'Reilly
9
E. Haaland
7
O. Marmoush

Yedekler

Teknik direktör

  • L. Rosenior

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Guardiola

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

CHE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/12
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5

MCI
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekoru

CHE

Son 5 maçları

MCI

0

Galibiyetler

1

Beraberlik

4

Galibiyetler

4

Gol sayısı

11
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan Durumu

2025/26 Premier League kulüpleri bilet fiyatlarına göre

KulüpStadyumBilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş)Sezonluk Bilet AralığıBiletler
ArsenalEmirates Stadyumu31,50 £ - 141,00 £1.073 £ - 2.050 £Bilet bilgileri
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ - 944 £Bilet bilgileri
BournemouthVitality Stadyumu33,00 £ - 56,00 £633 £ - 875 £Bilet bilgileri
BrentfordGtech Community Stadyumu40,00 £ - 65,00 £495 £ - 598 £Bilet bilgileri
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadyumu34,00 £ - 78,00 £595 £ - 860 £Bilet bilgileri
BurnleyTurf Moor50,00 £ - 75,00 £455 £ - 500 £Bilet bilgileri
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Bilet bilgileri
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Bilet bilgileri
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Bilet bilgileri
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ - 3.000 £Bilet bilgileri
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ - TBC £Bilet bilgileri
LiverpoolAnfield9,00 £ - 61,00 £699 £ - 886 £Bilet bilgileri
Manchester CityEtihad Stadyumu58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1.030 £Bilet bilgileri
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Bilet bilgileri
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ - 58,00 £417 £ - 811 £Bilet bilgileri
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ - 660 £Bilet bilgileri
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Bilet bilgileri
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadyumu48,00 £ - 109,00 £807 £ - 2.015 £Bilet bilgileri
West Ham UnitedLondra Stadyumu30,00 £ - 120,00 £310 £ - 1.620 £Bilet bilgileri
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ - 833 £Bilet bilgileri

Faydalı bağlantılar

  • FA Cup biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, tahminler, bilet fiyatları ve daha fazlası
  • FA Cup Finali biletleri nasıl alınır: Takım tahminleri, bilet fiyatları ve daha fazlası
  • Premier League biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, ortalama fiyatlar ve daha fazlası
  • UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır: Bilet fiyatları, yaklaşan maçlar, Puskas Arena finali ve daha fazlası