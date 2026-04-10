Chelsea - Manchester City maçının son dakika biletlerini nasıl alabilirsiniz: 12 Nisan Pazar günü oynanacak maç bilgileri, Premier Lig bilet fiyatları, başlama saati ve daha fazlası

Chelsea, 12 Nisan 2026 Pazar günü Londra'daki Stamford Bridge'de Manchester City'yi ağırlayacak; bu maç, Avrupa kupalarına katılma yarışı ve Premier Lig şampiyonluğu mücadelesinde hayati öneme sahip bir karşılaşma olacağa benziyor.

Chelsea şu anda Premier Lig'de 6. sırada yer alırken, Manchester City 2. sırada ve lig lideri Arsenal'i yakalamak için yüksek riskli bir mücadele vererek ligdeki hakimiyetini korumaya çalışıyor.

GOAL, Chelsea - Manchester City maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dahil olmak üzere, bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Premier Lig'de Chelsea - Manchester City maçı ne zaman?

Chelsea - Manchester City Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?

Premier Lig maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.

İngiliz futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada tahsis eder:

Öncelikle sezonluk bilet sahiplerine. Ardından, daha önce ev sahibi takımın maçlarına gitmiş olan ve sadakat puanlarına göre sıralananlara. Son olarak, genel satış döneminde halka açılır.

Son dakika bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın almayı tercih ediyor.

Chelsea - Manchester City maçından ne beklemeli?

Bu maç, her iki kulüp için de kritik bir noktada oynanacak. Manchester City, kısa süre önce Carabao Kupası'nı kazanıp FA Kupası'nda Liverpool'u mağlup ederek mükemmel bir formda sahaya çıkacak.

Pep Guardiola'nın takımı için, Bridge'de 3 puandan az bir sonuç, şampiyonluğun Kuzey Londra'ya kaymasına neden olabilir.

Chelsea için ise Newcastle ve Everton'a karşı üst üste alınan Premier League mağlubiyetleri (21 Mart'ta Everton'a 3-0 yenilgi dahil), onları ilk beşin hemen dışında bırakmış durumda ve bu maçı kazanmaları şart hale getirmiştir.

Sezonun başlarında 4 Ocak'ta Etihad'da oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Bu maçta Enzo Fernandez'in 94. dakikada attığı gol, Tijjani Reijnders'in açılış golünü telafi etmişti.

Chelsea - Manchester City Premier League maç biletleri ne kadar?

Premier Lig bilet fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu fiyat aralıkları takımdan takıma değişiklik gösterir.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler ayrıca maçları sınıflandırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Premier Lig, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

2025/26 Premier League kulüpleri bilet fiyatlarına göre

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş) Sezonluk Bilet Aralığı Biletler Arsenal Emirates Stadyumu 31,50 £ - 141,00 £ 1.073 £ - 2.050 £ Bilet bilgileri Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ - 944 £ Bilet bilgileri Bournemouth Vitality Stadyumu 33,00 £ - 56,00 £ 633 £ - 875 £ Bilet bilgileri Brentford Gtech Community Stadyumu 40,00 £ - 65,00 £ 495 £ - 598 £ Bilet bilgileri Brighton & Hove Albion American Express Community Stadyumu 34,00 £ - 78,00 £ 595 £ - 860 £ Bilet bilgileri Burnley Turf Moor 50,00 £ - 75,00 £ 455 £ - 500 £ Bilet bilgileri Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Bilet bilgileri Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Bilet bilgileri Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Bilet bilgileri Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ - 3.000 £ Bilet bilgileri Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ - TBC £ Bilet bilgileri Liverpool Anfield 9,00 £ - 61,00 £ 699 £ - 886 £ Bilet bilgileri Manchester City Etihad Stadyumu 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1.030 £ Bilet bilgileri Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Bilet bilgileri Newcastle United St James’ Park 50,00 £ - 58,00 £ 417 £ - 811 £ Bilet bilgileri Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ - 660 £ Bilet bilgileri Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Bilet bilgileri Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadyumu 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ - 2.015 £ Bilet bilgileri West Ham United Londra Stadyumu 30,00 £ - 120,00 £ 310 £ - 1.620 £ Bilet bilgileri Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ - 833 £ Bilet bilgileri

