Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi içeren kapsamlı bir özet sunuyor; buna TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgiler de dahildir.

Chelsea - Manchester City yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Chelsea ile Manchester City arasındaki FA Cup finali Viaplay üzerinden canlı olarak izlenebilir. Aşağıda bu maçın TV kanalı ve canlı yayın seçeneğini bulabilirsiniz.

Seyahatte misiniz ve yine de maçı izlemek mi istiyorsunuz? Bir VPN ile normalde coğrafi olarak engellenen yayın hizmetlerine erişebilir, böylece yurt dışından da maçı evinizdeymiş gibi takip edebilirsiniz.

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile, yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea için şu anda doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamakta ve muhtemel ilk on bir de henüz açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça, yeni bilgiler elde edilir edilmez buraya eklenecektir.

Aynı durum Manchester City için de geçerlidir: sakat veya cezalı oyuncularla ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır ve muhtemel ilk 11 henüz açıklanmamıştır. Maç yaklaştıkça güncellemeler yapılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Son dönemdeki form durumu

Chelsea, inişli çıkışlı bir performansla finale yaklaşıyor. Londralılar son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son sonuç, Premier League'de Liverpool ile 1-1 berabere kaldıkları maçtı, ancak ondan önce Nottingham Forest'a 1-3 ve Brighton'a 3-0 yenildiler. Bu serideki tek galibiyet, Leeds United ile oynadıkları FA Cup yarı finalinde (1-0) elde edildi. Chelsea bu beş maçta sadece beş gol attı ve altı gol yedi.

Manchester City ise çok daha iyi durumda. Guardiola'nın takımı son beş maçın dördünü kazandı ve bir kez berabere kaldı. En son sonuç, Crystal Palace'a karşı 3-0'lık güçlü bir galibiyetti ve ondan önce de Brentford'u aynı skorla mağlup etmişti. Tek puan kaybı, Everton'a karşı 3-3 berabere kaldıkları maçtı. City, beş maçta on iki gol attı ve dört gol yedi; buna Southampton'ı 2-1 yendikleri FA Cup maçı da dahildir.

Karşılaşmalar

İki takımın son dönemdeki karşılaşmaları Chelsea için pek umut verici değil. Son beş karşılaşmanın üçünü City kazanırken, iki maç berabere sonuçlandı. Nisan başında Stamford Bridge’de oynanan en son Premier League maçı, City’nin 3-0’lık net bir galibiyetiyle sona erdi. Sezonun başlarında ise iki takım Etihad Stadyumu’nda 1-1 berabere kalmıştı. Chelsea, son beş karşılaşmada toplamda sadece beş gol atarken, City on bir gol attı.