Chelsea, Manchester City ile sözleşmesi bitecek Sergio Agüero'yu istiyor

Sergio Agüero'nun Manchester City'den ayrılması halinde Chelsea kapıda bekliyor.

Sergio Agüero'nun Atletico Madrid'den 2011 yılında kapısından girdiği Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

İspanya'nın büyük kulüplerinin temasta olduğu Sergio Agüero için Premier Lig'den de talip oldu.

Daily Mail'in haberine göre; Chelsea, Arjantinli santrafor ile yakından ilgileniyor. Londra ekibi, Agüero'nun Manchester City ile anlaşmaması halinde devreye girecek.

Maviler, Agüero'nun gelecek sezon Birleşik Krallık'ta yoluna devam etmesini umuyorlar.

Arjantinli yıldız uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyordu ancak formunu geri kazanmaya çalışıyor.

Sergio Agüero ile hangi kulüler ilgileniyor?

32 yaşındaki yıldız için İspanyol kulüplerinin ilgisi olduğu biliniyor. Özellikle Barcelona'da yeni başkan Joan Laporta'nın Lionel Messi'nin yanına Sergio Agüero'yu getireceği konuşulmuştu.

Katalan devi ile Arjantinli yıldızın prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Sergio Agüero ne dedi?

Agüero katıldığı Twitch yayınında hala Manchester City oyuncusu olduğuna dikkat çekerek sır vermedi.

"Herkes Barcelona'dan bahsediyor. Biraz duralım. Ben hala Manchester City oyuncusuyum"

Sergio Agüero'nun bu sezon performansı

Bu sezon Manchester City’de pek fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu sadece 12 maçta görev yaptı.

12 maçın 4 tanesine ilk 11’de başlayabilen Arjantinli forvet son golünü ise 9 Aralık’ta kaydetti.

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