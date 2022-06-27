Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Chelsea'nin listesinin ilk sırasında Manchester City'de 11'deki yerini kaptıran milli oyuncu var.

Romelu Lukaku'dan istediği verimi alamayan ve Belçikalı yıldızı kiralık olarak Inter'e göndermeye hazırlanan Chelsea, hücum hattını Manchester City'de gözden düşen Raheem Sterling ile güçlendirmeyi planlıyor.

Hakim Ziyech ve Christian Pulusic'in takımdaki gelecekleri belirsizliğini korurken hücum hattına takviye isteyen Thomas Tuchel'in de Sterling için istekli olduğu biliniyor.

City ile olan kontratının sona ermesine 12 ay kalan 27 yaşındaki oyuncu için henüz resmi bir teklif yapılmadı ancak GOAL'ün edindiği bilgiye göre Arsenal'in Gabriel Jesus için yaptığı 45 milyon sterlin benzeri bir teklif büyük bir olasılıkla City cephesi tarafından kabul edilecek. Sterling geride bıraktığımız sezonda takımıyla 30 lig maçına çıkarken, 13 gol atmıştı.

Sterling Chelsea'de oynamak istiyor mu?

İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen Sterling, City'de ilk 11 için formayı kaptırdıktan sonra zaman zaman Barcelona'ya yakınlaşsa da henüz takımdan ayrılmak istediğine dair bir açıklama yapmadı. Geçen sezon City'nin diğer hücum oyuncularından daha fazla süre alan deneyimli oyuncunun Erling Haaland ve Julian Alvarez transferleri sonrasında alacağı süre merakla bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında Real Madrid karşısında ilk 11'de başlamayan ve sezonun son maçında Aston Villa karşısında kulübede oturan Sterling, daha önce yurt dışında oynamak istediğine dair açıklamalar yapmıştı.

Sterling transferin gerçekleşmesi halinde kulübün Todd Boehly liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alınmasının ardından yapılan ilk büyük takviye olacak.

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