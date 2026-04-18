Chelsea - Man United maçında Viaplay'in tuhaf hatası izleyicileri öfkelendirdi

Cumartesi akşamı Chelsea - Manchester United maçı tam üç dakika boyunca kesintiye uğradı. Viaplay izleyicileri, özellikle X platformunda Premier League'in bu önemli maçının ani kesintisi nedeniyle büyük tepki gösterdi.

İkinci yarının ortasında, Stamford Bridge'deki bu önemli maç bir reklam bloğu nedeniyle aniden kesintiye uğradı. Ücretli kanalın izleyicileri, toplamda üç dakika boyunca Chelsea - Manchester United maçının görüntülerini izleyemedi.

Viaplay'e yönelik eleştiriler havada uçuşuyor. Sosyal medya kanalındaki bir kullanıcı, "Lanet olsun, Viaplay ne kadar da amatörce davranmaya başladı" diye haykırıyor. "Viaplay. Drama. Felaket" diyerek başka bir izleyici de kanalı sert bir şekilde eleştiriyor. Ayrıca, televizyon izleyicilerinin abonelik ücreti ödedikleri halde paralarının karşılığını alamadıklarına dair şikayetler de yağmur gibi yağıyor.

Bu arada, reklam arası yorumcu Guy Habets tarafından ele alınmadı. Kesinti anında Manchester United, Matheus Cunha'nın golüyle 0-1 önde idi.

Geçen ay De Kuip'te oynanan Feyenoord-Ajax maçı, VriendenLoterij'in reklam mesajı nedeniyle aniden on saniye kadar kesintiye uğradı. ESPN birkaç saniye sonra hatayı düzeltti ve izleyiciler De Klassieker'i izlemeye devam edebildi.