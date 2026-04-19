Chelsea maçından sonra yine kırmızı kart mı? Bruno Fernandes'in başrolde olduğu tuhaf görüntüler ortaya çıktı

Manchester United taraftarları, Cumartesi akşamı Chelsea ile Kırmızı Şeytanlar arasındaki maçta VAR'ın sergilediği performansa şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Taraftarlar, Romeo Lavia'ya kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.

Cumartesi akşamı Stamford Bridge'de Chelsea daha iyi oynayan takımdı, ancak yine de The Red Devils'a yenildi. İlk yarı bitmeden hemen önce Bruno Fernandes, yan taraftan Matheus Cunha'ya pas attı ve Cunha güzel bir vuruşla golü buldu.

Maçın sonunda Bruno Fernandes'in başrolünde olduğu bir olay daha yaşandı. Portekizli oyuncu bir faulün ardından yerde yatarken, Lavia oyun kurucunun bacağına tam olarak bastı.









Bruno Fernandes'in itirazlarına rağmen hakem ve VAR müdahale etmeme kararı aldı. Manchester United taraftarları şimdi Lavia'nın cezalandırılması için kitlesel bir çağrı yapıyor.