Liverpool, Premier Lig'de başarılı bir dönem geçiriyor ancak teknik direktör Andoni Iraola'yı önümüzdeki hafta takım seçimi konusunda zorlu bir karar bekliyor. Kritik maçlar yaklaşırken kulübün en etkili iki oyuncusu, kart cezası sınırında bulunuyor.

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Liverpool'un yıldızları kart cezası sınırında

Yılbaşı dönemi yaklaşırken Liverpool'un yoğun maç takviminde oyuncularını sahada tutma baskısı artıyor. Liverpool, kasım ayının başlarında Arsenal ve Fenerbahçe karşısında üst üste aldığı yenilgilerin ardından yaşadığı zorlu dönemi geride bırakmayı başardı.

Ancak Everton derbisine hazırlanırken kart cezası tehdidi takımın üzerinde hissediliyor. Mevcut Premier Lig kurallarına göre sezonun ilk 19 maçında beş sarı kart gören bir oyuncu otomatik olarak bir maç men cezası alıyor. Iraola'nın takımı için bu sınır, 2 Ocak'taki Coventry maçına kadar geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla önlerinde hâlâ kritik maçlar var.

Teknik ekibin öncelikli endişesi, orta sahanın dinamosu Alexis Mac Allister ile yaz transferi Bradley Barcola. İki oyuncu da bu sezon ligde dört kez sarı kart gördü. Bir kez daha kart görmeleri, tribüne çıkmaları anlamına gelecek.

Mac Allister, Crystal Palace galibiyetinde sarı kart gördüğünden beri ceza sınırında. Yine de Manchester United karşısındaki son farklı galibiyette kart görmekten kaçındı. Barcola ise geçen hafta sonu oynanan maçın ikinci yarısında sarı kart görerek ona katıldı.

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Chelsea maçı işleri zorlaştırıyor

Özellikle Stamford Bridge deplasmanı yaklaşırken Liverpool için olası cezaların zamanlaması daha kötü olamazdı. Evening Standard'ın haberine göre ikili, her hakem kararının takımın yakaladığı ivme üzerinde büyük sonuçlar doğurabileceği kritik bir döneme giriyor.

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Yaklaşan rakipler arasında Leeds, Tottenham ve Aston Villa'nın bulunması, cezalı duruma düşmek için görece risksiz sayılabilecek maçların çok az olduğu anlamına geliyor. Teknik ekip, gereksiz itirazlardan veya kasıtlı faullerden kaçınmaları için Fransız oyuncu ve Arjantinli Dünya Kupası şampiyonuyla muhtemelen bir görüşme yapacak.

Farkların son derece küçük olduğu şampiyonluk yarışında iki ilk 11 oyuncusunu aynı anda kaybetmek, Liverpool'un yeni teknik direktörü yönetimindeki kupa hedeflerine önemli bir darbe olur.

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Kadro derinliği ciddi bir sınavla karşı karşıya

Mac Allister ve Barcola en yakın tehlikeyle karşı karşıya olsa da ligdeki kart sınırına yaklaşan tek Liverpool oyuncuları değiller. Kaptan Virgil van Dijk'in bu sezon üç sarı kartı bulunuyor. Savunmadaki takım arkadaşları Ronald Araujo ve Milos Kerkez de aynı sayıda kart gördü.

Jeremy Jacquet ve Victor Munoz ise ikişer sarı kart gördü. İlk beş kart sınırına ulaşmadan önce biraz daha fazla payları var. Takımın genelindeki bu kart yükü, özellikle Everton'la oynanacak yerel derbinin yüksek temposunda çok sayıda kart çıkarsa Iraola'nın beklenenden erken bir aşamada yedek oyuncularına daha fazla güvenmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

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Victor Munoz'un fiziksel durumu da savunmadaki tabloyu daha karmaşık hâle getiriyor. Oyuncu, hafif sakatlığını atlatıp pazar günkü maçın başlama saatine yetişmeye çalışıyor. Munoz'un oynayacak duruma gelememesi hâlinde diğer savunmacıların kart görmekten kaçınma baskısı daha da artacak.