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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Chelsea maçı öncesi: Manchester United, Carrick'in görevden alınmasıyla ilgili kararını verdi

M. Carrick
Chelsea - M. United
Chelsea
M. United
Premier Lig
İngiltere

Manchester United'ın parlak günleri ne zaman geri gelecek?

Michael Carrick, Manchester United'ı önümüzdeki cumartesi oynanacak Chelsea maçında çalıştırmaya devam ediyor; mücadele Premier Lig kapsamında gerçekleşecek.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan kaynaklar, 45 yaşındaki Carrick'in, felaketle sonuçlanan sezon başlangıcının ardından Old Trafford'da takımın gidişatını düzeltmek için bir fırsat elde edeceğini açıkladı.

Carrick salı sabahı Manchester United idmanlarını yönetti; bu çalışmalar, takımın tüm kulvarlarda art arda 8 maçlık galibiyetsizlik serisini sona erdirme hazırlıkları kapsamında gerçekleşti. Takım cumartesi günü Stamford Bridge'de Chelsea'ye konuk olacak.

Geçtiğimiz pazar günü Old Trafford'da Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık ağır mağlubiyet, Manchester United'ın küme düşme bölgesinin yalnızca bir sıra üzerinde, on yedinci sırada yer alması nedeniyle Carrick'in geleceğiyle ilgili şüpheleri gündeme getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Manchester United yönetimi Carrick'i görevden alıp yeni bir teknik adamla anlaşma olasılığını değerlendirdi; Newcastle United'ın eski teknik direktörü Eddie Howe ve Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Julian Nagelsmann masadaki seçenekler arasında yer aldı.

Ancak kaynaklar İngiliz yayın kuruluşuna, Middlesbrough'nun eski teknik direktörünün Chelsea karşısında Manchester United'ı çalıştıracağını ve takımın sonuçlarını iyileştirip seviyesini yeniden kazandırmak için bir fırsat elde edeceğini teyit etti.



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