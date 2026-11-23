Chelsea, orta sahasını güçlendirmek için Monaco’dan Lamine Camara ve Bournemouth’tan Alex Scott’ı ocak ayında kadrosuna katmayı değerlendiriyor. Premier League’deki rakibi Liverpool’un ciddi rekabetine rağmen Londra ekibinin yetkilileri, yeni yılda iki oyuncuyu da ikna edebileceklerine inanıyor.

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Chelsea’nin hedefinde iki orta saha transferi var

TEAMtalk haberine göre Chelsea, transfer dönemi yeniden açıldığında hem Camara’yı hem de Scott’ı kadrosuna katma ihtimalini dışlamıyor. Moises Caicedo’nun hafta sonu Leeds United’a 4-1 yenildikleri maçta erken sakatlanması, Chelsea’nin orta sahadaki kadro derinliği eksikliğini ortaya çıkardı. Transferden sorumlu yöneticiler, benzer bölgelerde oynamalarına rağmen iki futbolcunun merkez orta sahada farklı taktiksel özellikler sunduğunu düşünüyor.

Yazın gerçekleşmeyen transfer Chelsea’yi vazgeçirmedi

Chelsea, Camara’yı ilk olarak yaz transfer döneminin sonlarında hedeflemişti . Enzo Fernandez’in Manchester City’ye transferinin ardından yerine oyuncu bulmaya çalışan kulüp, Monaco ile Camara’nın transferi için hazırlık yapmıştı. Ancak Monaco son anda transferden vazgeçmiş , bu da Stamford Bridge’de büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Ancak habere göre Chelsea, gerçekleşmeyen bu transferden Senegalli millî oyuncuyu sorumlu tutmadı. Kulüp yetkilileri, oyuncunun temsilcileriyle düzenli temaslarını sürdürdü ve bu sezon boyunca gelişimini yakından takip etti. Camara ise Monaco’nun şu ana kadarki Ligue 1 sezonunda her dakika sahada kalarak etkileyici bir performans sergiledi.

Liverpool’un ilgisi kış transferini zorlaştırıyor

Chelsea, Camara için girişimlerini sürdürürken Scott’ın olası transferinde de istikrarlı biçimde ilerleme kaydediyor. TEAMtalk’a göre Bournemouth, mevcut sözleşmesini Vitality Stadium’da uzatması için yapılan çok sayıda teklifi reddeden orta saha oyuncusunu satmaya hazır.

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Her iki oyuncunun da ocak ayında transfer olması bekleniyor ve ikisine de Premier League’den yoğun ilgi var. Bu nedenle Chelsea’nin transfer yarışını kazanması kolay olmayacak. Liverpool’un iki orta saha oyuncusunu da çok beğendiği biliniyor. Anfield ekibinin teknik direktörü Andoni Iraola da elindeki seçenekleri artırmak istiyor. Bu durum, yeni yılda bir transfer mücadelesine zemin hazırlıyor. Chelsea ise Liverpool’un ilgisine rağmen, tercih hakkı verilirse iki oyuncunun da Londra’nın batısını seçeceğine inanıyor.

Rakip kulüpleri ocak ayında transfer mücadelesi bekliyor

Chelsea, Leeds karşısında aldığı ağır yenilginin etkilerini atlatmaya çalışırken öncelikle Caicedo’nun sakatlığının ciddiyetini değerlendirmeli. Sportif direktörlerin ise Monaco ve Bournemouth ile görüşmelerde Iraola’nın Liverpool’unu geride bırakmak için ocak ayından önce kararlı adımlar atması gerekecek. İki orta saha oyuncusunun da transfer edilmesi, Chelsea’nin sezonun ikinci yarısındaki kadro derinliğini hemen değiştirecek.