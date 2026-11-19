Leeds United, dört Premier League rakibinin gelişimini takip ettiği orta saha oyuncusu Ao Tanaka ile yeni sözleşme görüşmelerine hazırlanıyor. Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Tottenham Hotspur, Elland Road'daki etkileyici performanslarının ardından 28 yaşındaki Japonya millî takım oyuncusunu takip etti.

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Daniel Farke, sözleşme yenileme girişimini destekliyor

TEAMtalk'a göre Leeds yöneticileri, sözleşmesinin bitmesine 18 aydan biraz fazla süre kalan Tanaka'nın kulüpteki geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına almak istiyor. Diğer kulüplerin oyuncuya duyduğu ilgi ise bu planı zorlaştırabilir. 2024 yazında Fortuna Dusseldorf'tan 2,9 milyon sterlin (3,5 milyon avro) karşılığında transfer edilen Tanaka, takımın üst lige yükseldiği sezonda yıldızlaştıktan sonra en üst düzey lig futboluna uyum sağladı. Tanaka'nın bu sezon Leeds'in 10 lig maçının sekizinde ilk 11'de başlamasının ardından teknik direktör Farke, kendisine yeni sözleşme teklif edilmesi için harekete geçti.

Veri analizleri, İngiliz kulüplerinin transfer sorumlularının dikkatini çekti

Tanaka, geçen sezon en üst düzey ligde başlangıçta bazı uyum sorunları yaşadı. Kendisine karşı eleştirel yaklaşan orta saha oyuncusu, zaman zaman konsantrasyonunun yetersiz kaldığını kabul etti. O zamandan bu yana hem teknik ekibin hem de taraftarların büyük değer verdiği, vazgeçilmez bir oyuncuya dönüştü. Millî maç arasında Japonya'nın Brezilya'yı 3-2 yendiği maçta sergilediği etkileyici performansla kalitesini bir kez daha gösterdi; Arsenal'den Bruno Guimaraes ve Manchester United'dan Andrey Santos karşısında öne çıktı.

Habere göre kulüplerin veri analiz sistemleri, baskı altında sakin kalması ve geriden oyunun yönünü belirleyebilmesi nedeniyle defansif orta saha oyuncusu Tanaka'yı İngiliz futbolundaki en dikkat çekici seçeneklerden biri olarak belirledi. Manchester United ve Tottenham, yaz aylarında başka seçeneklere yönelmeden önce onu transfer listelerine almıştı. İki kulüp de Tanaka'nın niteliklerinin farkında olmaya devam ediyor. Chelsea ve Liverpool da orta saha transferi planlarını değerlendirirken bu sezon oyuncuyu izledi.

Avrupa kulüpleri de ilgilenenler arasına katıldı

Teknik becerileriyle öne çıkan orta saha oyuncusuna ilgi Avrupa'ya da uzanıyor. Yayın kuruluşu, Ligue 1 ekibi Monaco'nun Tanaka'nın formundan etkilendiğini aktardı. Fransız kulübü, Lamine Camara'nın yerini doldurma ihtimaliyle karşı karşıya kalabileceği 2027 yılı öncesinde orta sahadaki uzun vadeli alternatifleri şimdiden değerlendiriyor.

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Birçok Bundesliga kulübü de Tanaka'nın Almanya'dan ayrıldığından bu yana kaydettiği hızlı gelişimi not etti. Yayın kuruluşu ayrıca RB Leipzig'in yaz aylarında Tanaka'yı değerlendirdiğini, ancak daha sonra Roma'dan Neil El Aynaoui'ye yöneldiğini belirtti. Leeds ile Leipzig arasındaki ortak mülkiyet bağları, bu ilgiyi daha da dikkat çekici kılıyor.

Tanaka'nın Leeds'te mutlu olması, Yorkshire ekibinin umutlarını artırıyor

Yaklaşan transfer dönemleri öncesinde talipleri artarken Leeds'in anlaşmaya varmak için Tanaka ve temsilcileriyle görüşmeleri hızlandırması gerekebilir. Taraftarların gözdesi olan oyuncu bölgede yaşamaya alışmış durumda, kulüp için oynamayı seviyor ve ailesi ziyarete geldiğinde kulübün anne babasıyla ilgilenmesini takdir ediyor. İstikrarlı performansını yeni bir sözleşmeyle ödüllendirmek, yönetim kurulunun açık önceliği olmaya devam ediyor.