Chelsea - Liverpool maçını yönetecek kadın hakem Stephanie Frappart kimdir?

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finalinin hakemleri açıklandı.

ile arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finalini kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart’ın yöneteceği duyuruldu.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Cüneyt Çakır olacak.

Stephanie Frappart kimdir?

Stephanie Frappart, 14 Aralık 1983’te ’da doğdu.

2011 yılında Fransa’da üçüncü lig maçlarını yöneten Frappart, 2014 yılında Ligue 2’de maç yöneten ilk kadın hakem oldu.

Haberin devamı aşağıda

Frappart’ın yükselişi bununla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz Nisan ayında - maçında düdük çalarak tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olma ünvanını da ele geçirdi.

2015 Kadınlar Dünya Kupası’nda da düdük çalan Frappart, son olarak ile arasında oynanan 2019 Kadınlar Dünya Kupası finalini yönetmişti.