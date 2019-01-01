Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
Premier Lig'de bu hafta Türk futbolseverler müthiş bir maçı şifresiz izleme şansına sahip olacaklar.
Şampiyonluğun en büyük favorilerinden Liverpool, Frank Lampard yönetiminde dikkat çeken bir futbol oynayan Chelsea'ye konuk olacak.
22 Eylül Pazar günü TSİ 18:30'da başlayacak müsabaka TRT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
İki takım arasında 2018-19 sezonunda oynanan ilk maç Stamford Bridge'de 1-1 berabere tamamlanmış, ikinci maçı Liverpool Anfield'da 2-0 kazanmıştı.
Liverpool ve Chelsea, ayrıca, ağustos ayında Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmiş ve kupayı müzesine götüren taraf penaltı atışları sonucunda Jürgen Klopp'un ekibi olmuştu.
Premier Lig hangi kanalda?
Dünya futbolunun en ilgi çeken yerel ligi olan Premier Lig bu sezon da Saran Grup'un sahibi olduğu S Sport'ta yayınlanıyor.
Kanalın TRT Spor'la yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonunda her hafta bir maç TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Premier Lig'de son durum ne?
Sezona iyi başlayan Liverpool geçen hafta evinde Newcastle United'ı 3-1 yenerek 5'te 5 yaptı. Alman teknik adam Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, lig maçlarında üst üste 14. galibiyetini alarak kulüp rekorunu geliştirdi.
Son şampiyon Manchester City, deplasmanda Norwich City'ye 3-2 yenildi ve ilk mağlubiyetini yaşadı.
Manchester United, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'yi konuk ettiği maçı 1-0 kazanarak 3 hafta sonra galip geldi.
Tottenham'ın evinde Crystal Palace'ı 4-0 ile geçtiği haftada, Chelsea de Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi grubunda yer alan Wolverhampton karşısında deplasmanda 5-2 kazandı.
Arsenal ise 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Watford ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Premier Lig'de Liverpool, 15 puanla liderliğini korudu. Liverpool'u 10 puanlı Manchester City, 8'er puanlı Tottenham, Manchester United, Leicester City, Chelsea ve Arsenal takip etti.