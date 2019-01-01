Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

Premier Lig'de altıncı haftanın en önemli maçında Chelsea, Liverpool'u konuk ediyor. İşte maçın Türkiye'deki yayın bilgileri...

Premier Lig'de bu hafta Türk futbolseverler müthiş bir maçı şifresiz izleme şansına sahip olacaklar.

Şampiyonluğun en büyük favorilerinden , Frank Lampard yönetiminde dikkat çeken bir futbol oynayan 'ye konuk olacak.

22 Eylül Pazar günü TSİ 18:30'da başlayacak müsabaka TRT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

İki takım arasında 2018-19 sezonunda oynanan ilk maç Stamford Bridge'de 1-1 berabere tamamlanmış, ikinci maçı Liverpool Anfield'da 2-0 kazanmıştı.

Liverpool ve Chelsea, ayrıca, ağustos ayında Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmiş ve kupayı müzesine götüren taraf penaltı atışları sonucunda Jürgen Klopp'un ekibi olmuştu.

Premier Lig hangi kanalda?

Dünya futbolunun en ilgi çeken yerel ligi olan Premier Lig bu sezon da Saran Grup'un sahibi olduğu S Sport'ta yayınlanıyor.

Kanalın TRT Spor'la yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonunda her hafta bir maç TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Premier Lig'de son durum ne?

Sezona iyi başlayan Liverpool geçen hafta evinde 'ı 3-1 yenerek 5'te 5 yaptı. Alman teknik adam Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, lig maçlarında üst üste 14. galibiyetini alarak kulüp rekorunu geliştirdi.

Son şampiyon , deplasmanda Norwich City'ye 3-2 yenildi ve ilk mağlubiyetini yaşadı.

, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği 'yi konuk ettiği maçı 1-0 kazanarak 3 hafta sonra galip geldi.

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'ın evinde 'ı 4-0 ile geçtiği haftada, Chelsea de Beşiktaş'ın UEFA grubunda yer alan Wolverhampton karşısında deplasmanda 5-2 kazandı.

ise 2-0 öne geçtiği karşılaşmada ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'de Liverpool, 15 puanla liderliğini korudu. Liverpool'u 10 puanlı Manchester City, 8'er puanlı Tottenham, Manchester United, Leicester City, Chelsea ve Arsenal takip etti.