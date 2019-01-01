Chelsea - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Chelsea ile Lille karşı karşıya geliyor. Peki karşılaşma hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in formasını giydiği ’i konuk ediyor.

Bu karşılaşma öncesi 8 puanı bulunan Chelsea, ile aynı puanda ancak averajla 3. sırada yer alıyor. 1 puanla Avrupa’ya veda etmesi kesinleşen Lille’in ise iddiası bulunmuyor.

Chelsea - Lille maçı hangi kanalda?

Stamford Bridge’de oynanacak karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

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Yusuf ve Zeki sahne alacak

Lille forması giyen milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maç kadrosuna alındı. İki futbolcu da şans verilmesi halinde sahadaki yerlerini alacak.