Chelsea - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Chelsea, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille’i konuk ediyor.
Bu karşılaşma öncesi 8 puanı bulunan Chelsea, Valencia ile aynı puanda ancak averajla 3. sırada yer alıyor. 1 puanla Avrupa’ya veda etmesi kesinleşen Lille’in ise iddiası bulunmuyor.
Chelsea - Lille maçı hangi kanalda?
Stamford Bridge’de oynanacak karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.
Yusuf ve Zeki sahne alacak
Lille forması giyen milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maç kadrosuna alındı. İki futbolcu da şans verilmesi halinde sahadaki yerlerini alacak.