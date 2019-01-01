Chelsea - Leicester City maçında hakem değişikliği yaşandı

Premier Lig’de oynanan Chelsea - Leicester City maçının hakemi Graham Scott trafiğe takılınca karşılaşmayı yönetemedi.

ile arasında oynanan Premier Lig maçında hakem değişikliği yaşandı.

Karşılaşmanın asıl hakemi Graham Scott, maça giderken trafiğe takıldı ve stadyuma maçtan 10 dakika önce ulaşabildi.

Yolda kaza olduğu ve Scott'ın bu nedenle geciktiği ifade edildi.

AA talimatları gereği karşılaşmayı yönetme görevi, dördüncü hakem Oliver Langford’a verildi.

Daha önce Championship ve İngiltere Lig Kupası maçları yöneten hakem Langford böylece kariyerinin ilk Premier Lig maçını yönetmiş oldu.

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Öte yandan Graham, dün ile arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın VAR hakemliğini yapmıştı.

Graham, Manchester City'nin iptal edilen golünde hakemi uyaran isim olmuştu.