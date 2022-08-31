NE OLDU? 21 yaşındaki defans oyuncusu, Leicester'dan Chelsea'ye 85 milyon Euro'ya transfer olurken yedi yıllık bir sözleşme imzaladı.
Thomas Tuchel'in Chelsea'deki üç kişilik savunmasında Kalidou Koulibaly ve Thiago Silva'ya eşlik edecek.
NE DEDİLER: Wesley Fofana, duyurunun ardından Chelsea'nin resmi internet sitesine şunları söyledi:
"Son iki gün benim için gerçekten büyük gün oldu ve çok mutluyum. Bu sabah takımla antrenman yaptım ve bu benim için bir rüya.
"Çok mutluyum. taraftarlar ve kulüp için oyun oynamaya başlamak için heyecanlıyım.
"Kupalar kazanmak için buradayım - Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Kupası, Carabao Kupası, her şeyi kazanmak istiyorum.
"Buraya kazanmak için geldim ve kulüp, kupalar kazanmak için inşa edildi, bu yüzden buna devam etmek için buraya geldim."
Leicester City Menajeri Brendon Rodgers, Fofana'nın ayrılmasını asla istemiyordu ve başarılı stoperin takımda kalması için direndi.
Ancak, Alman menajerin ısrarla istediği stoper Maviler'e transfer oldu.
Üç Fotoğrafta Transfer
BÜYÜK RESİM: Fransız oyuncu, Leicester City'e 2020'de katıldı ve Brendan Rodgers'ın ilk sezonunda düzenli olarak oynadı.
Ayak bileğini kırdıktan sonra 2021-22 sezonunun çoğunu kaçırdı, ancak mart ayında geri döndü ve iyi bir performans serileyince Chelsea kadrosuna katıldı.
37'si Premier Lig'de olmak üzere toplam 52 maçta Leicester forması giydi.
CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Tuchel, 4 Eylül'de oynanacak West Ham United maçında Fofana'ya formayı vermek istiyor.
Böylece, Fransız stoper Maviler ile ilk maçına çıkmış olacak.
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