NE OLDU? 21 yaşındaki defans oyuncusu, Leicester'dan Chelsea'ye 85 milyon Euro'ya transfer olurken yedi yıllık bir sözleşme imzaladı.

Thomas Tuchel'in Chelsea'deki üç kişilik savunmasında Kalidou Koulibaly ve Thiago Silva'ya eşlik edecek.

NE DEDİLER: Wesley Fofana, duyurunun ardından Chelsea'nin resmi internet sitesine şunları söyledi:

"Son iki gün benim için gerçekten büyük gün oldu ve çok mutluyum. Bu sabah takımla antrenman yaptım ve bu benim için bir rüya.

"Çok mutluyum. taraftarlar ve kulüp için oyun oynamaya başlamak için heyecanlıyım.

"Kupalar kazanmak için buradayım - Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Kupası, Carabao Kupası, her şeyi kazanmak istiyorum.

"Buraya kazanmak için geldim ve kulüp, kupalar kazanmak için inşa edildi, bu yüzden buna devam etmek için buraya geldim."

Leicester City Menajeri Brendon Rodgers, Fofana'nın ayrılmasını asla istemiyordu ve başarılı stoperin takımda kalması için direndi.

Ancak, Alman menajerin ısrarla istediği stoper Maviler'e transfer oldu.

Üç Fotoğrafta Transfer