Chelsea-Leeds United: Maç bilgileri

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Kupadaki gol şöleninin rövanşı, ligde büyük önem taşıyor

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Chelsea, Premier League'de Leeds United'ı Stamford Bridge'de ağırlıyor. Xabi Alonso'nun ekibi, kendisini puan tablosunda beşinci sırada bırakan istikrarsız sonuçlara son vermek istiyor.

Chelsea, Sunderland karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından bu maça çıkıyor. Bu sonuç, Alonso'nun takımının ligdeki inişli çıkışlı gidişatını sürdürdü. Son beş lig maçının yalnızca ikisini kazanan Chelsea, Tottenham yenilgisi ile Sunderland yenilgisi arasında Manchester United'ı mağlup etti.

Getty Images

Leeds, dokuzuncu sırada bulunduğu puan tablosuna rağmen gerçek bir ivmeyle Batı Londra'ya geliyor. Daniel Farke'nin ekibi, geçen hafta sonu Tottenham'ı 1-0 yendi ve son üç Premier League maçında yalnızca bir kez kaybetti.

Kaleci James Trafford, millî arada İngiltere formasıyla sergilediği etkileyici performansın ardından Stamford Bridge'e formda dönüyor. Trafford'un maçın son bölümünde art arda yaptığı iki kurtarış, Madrid'de İspanya karşısında alınan 3-2'lik Uluslar Ligi galibiyetinin korunmasına yardımcı oldu.

İki kulüp de puan tablosunun üst yarısına doğru ilerlemek isterken bu karşılaşma, Premier League'de orta sıralardaki sıkışık yarış açısından büyük önem taşıyor.

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