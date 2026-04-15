Chelsea - Leeds maçına bilet nasıl alınır: FA Cup yarı final bilet fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Chelsea, 26 Nisan Pazar günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Leeds United'ı ağırlayacak ve iki takım tarihi bir FA Cup yarı final mücadelesine çıkacak.

Chelsea şu anda Premier Lig'de 6. sırada yer alırken, Leeds United 15. sırada bulunuyor ve Whites, inanılmaz bir kupa serüvenini taçlandırmak istiyor.

GOAL, Chelsea - Leeds United maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere, bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Chelsea - Leeds FA Cup maçı ne zaman başlıyor?

Chelsea - Leeds FA Cup biletleri nasıl satın alınır?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak Chelsea - Leeds United FA Cup Yarı Finali maçının biletlerini satın almak için, her iki kulübün belirlediği özel satış kriterlerine uymalısınız. Biletler, yalnızca her iki takımın resmi bilet satış siteleri üzerinden satılmaktadır.

Her iki kulübe de 33.350 adet bilet tahsis edilmiştir.

Leeds United taraftarları için, 2025/26 Sezon Bilet sahipleri ve Sezonluk Konukseverlik Üyeleri'nin West End'deki yerlerini ayırtmaları için 15 Nisan'da satış penceresi açıldı.

Chelsea taraftarları da öncelikli bilet satın alma aşamasındadır; biletler, Chelsea FC portalı üzerinden sadakat puanı toplamlarına göre satışa sunulmaktadır.

Chelsea - Leeds FA Cup biletleri ne kadar?

Wembley'deki yarı final maçının biletleri, en ucuz yetişkin koltukları için 30 £'dan premium koltuklar için 150 £'a kadar değişen çeşitli kategorilerde fiyatlandırılmıştır.

Diğer fiyatlandırma detayları şunlardır:

Rezervasyon Ücretleri: Bilet başına küçük bir idari ücret ödemeniz beklenir (Leeds United 3,00 £ ücret almaktadır. Chelsea ücretleri teslimat yöntemine göre değişir).

Bilet başına küçük bir idari ücret ödemeniz beklenir (Leeds United 3,00 £ ücret almaktadır. Chelsea ücretleri teslimat yöntemine göre değişir). İndirimler : Genellikle yaşlılar (65+), genç yetişkinler (19-22) ve gençler (18 yaş altı) için geçerlidir.

: Genellikle yaşlılar (65+), genç yetişkinler (19-22) ve gençler (18 yaş altı) için geçerlidir. Ağırlama : VIP paketleri (yemek ve 2. kat koltuklar dahil) arayanlar için fiyatlar genellikle 250-300 £ civarında başlar ve tam hizmet süitler için 650 £ + KDV'ye ulaşabilir.

: VIP paketleri (yemek ve 2. kat koltuklar dahil) arayanlar için fiyatlar genellikle 250-300 £ civarında başlar ve tam hizmet süitler için 650 £ + KDV'ye ulaşabilir. Lisanslı Ayakta İzleme: Kategori 2, 3 ve 4'te mevcuttur. Bu bölümlere girmek için taraftarların 12 yaşında veya daha büyük olması gerektiğini ve 14 yaşın altındaki çocukların bir yetişkin eşliğinde olması gerektiğini unutmayın.

Chelsea - Leeds maçından ne beklemeli?

Chelsea, sezonu bir kupa kazanarak kurtarmak için büyük bir baskı altında maça çıkıyor.

Ligde ilk altı sırada yer almalarına rağmen, 12 Nisan'da Manchester City'ye 3-0 yenilgi dahil olmak üzere son zamanlarda aldıkları ağır yenilgiler, Blues'u olumlu bir sonuç almaya çaresiz bırakmıştır.

Leeds'in ligdeki performansı istikrar bulma mücadelesine sahne olurken, kupa maçlarındaki performansları ise etkileyiciydi. 3 Aralık'ta Elland Road'da Chelsea'yi 3-1'lik çarpıcı bir skorla mağlup ederek, bu sezon Blues'u alt edebileceklerini çoktan kanıtladılar.

22 Mart'ta Brentford ile oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları son lig maçında da dirençlerini tam anlamıyla sergilediler ve üst düzey hücumları durdurabileceklerini kanıtladılar.

