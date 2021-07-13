Chelsea, Lauren James’i Manchester United'dan rekor ücretle transfer etti

Kadın futbolunun yükselen yıldızı Lauren James, gelecek sezon kardeşi Reece gibi Chelsea forması giyecek.

Chelsea,19 yaşındaki forvet Lauren James’i Manchester United’dan 200 bin sterlin karşılığında transfer etti. Ödenecek miktar bonuslarla 300 bin sterlin’e kadar yükselebilir. Bu da James’i İngiltere Kadınlar Süper Ligi tarihinin en pahalı transferi yapıyor.

Lauren James’in kardeşi Reece James, Chelsea altyapısından yetişti ve iki sezondur Maviler’in A takımında forma giyiyor. Reece James geçen sezon Premier Lig’de 32, Şampiyonlar Ligi’nde ise 10 maça çıktı.

Transfer nasıl gerçekleşti?

Manchester United, geleceğin yıldızları arasında gösterilen Lauren James’i takımda tutmak istiyordu. Ancak oyuncunun gelecek yıl serbest kalacak olması Kırmızı Şeytanlar’ı satışa zorladı.

United, geçen sezon Kadınlar Süper Ligi’nde Şampiyonlar Ligi biletini bir puan farkla kaçırmıştı. Menajer Casey Stoney ise bu yaz yatırım eksikliğini gerçekçe göstererek görevinden istifa etti.

Forma savaşı kızışacak

Ön alanda Fran Kirby, Sam Kerr, Pernille Harder, Bethany England, Erin Cuthbert ve Niamh Charles gibi opsiyonlara sahip olan Chelsea geniş bir rotasyona sahip.

Ancak menajer Emma Hayes’in, şimdiden A milli takıma kadar yükselen Lauren James’e kadrosunda bir yer bulacağına şüphe yok.

2019/20 sezonunda Manchester United’ın en golcü oyuncusu olan James, Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından kadınlarda Yılın Genç Oyuncusu seçilmişti.

James, 2020’de Goal’ün hazırladığı NxGn listesinde kendine ilk 10’da yer buldu.

Kadrosunu genç yıldızla güçlendiren Chelsea bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mutla sona ulaşmayı hedefliyor. Geçen sezon finalde Barcelona ile karşılaşan Chelsea, sahadan 4-0 yenik ayrılmıştı.

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