Chelsea Lampard'ın yerine Alman hoca istiyor

Frank Lampard yönetiminde zirvenin 11 puan gerisine düşen Chelsea'de genç teknik adamın koltuğu sallanıyor.

Premier Lig'de 2016-2017 sezonunda Antonio Conte yönetiminde kazanılan zaferden sonra şampiyonluğa hasret kalan 'de teknik direktör Frank Lampard'ın koltuğu sallanıyor.

Derby County'yi play off'a sokmasının ardından efsane olduğu Stamford Bridge'e teknik adam olarak dönen Lampard'ın takımının, geride bıraktığımız 19 hafta sonunda lider 'ın 11 puan gerisine düşmesi genç teknik adam günlerinin sayılı olduğu şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi.

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in takımı Lampard sonrasında Alman bir teknik adama emanet etmeyi istediği öğrenilirken, öne çıkan adaylar da netleşti.

Daha fazla takım

Yaz transfer döneminde harcanan 250 milyon euroya rağmen beklenen oyunun ve skorların gelmemesinden ötürü Lampard ile yolları ayırmaya hazırlanan Chelsea'nin Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Thomas Tuchel ve geçmişi bulunan Ralph Hasenhüttl dörtlüsünden birini takımın başına getirmek istediği iddia edildi.