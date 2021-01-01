Chelsea Lampard'ın yerine Alman hoca istiyor
Premier Lig'de 2016-2017 sezonunda Antonio Conte yönetiminde kazanılan zaferden sonra şampiyonluğa hasret kalan Chelsea'de teknik direktör Frank Lampard'ın koltuğu sallanıyor.
Derby County'yi play off'a sokmasının ardından efsane olduğu Stamford Bridge'e teknik adam olarak dönen Lampard'ın takımının, geride bıraktığımız 19 hafta sonunda lider Manchester United'ın 11 puan gerisine düşmesi genç teknik adam günlerinin sayılı olduğu şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi.
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in takımı Lampard sonrasında Alman bir teknik adama emanet etmeyi istediği öğrenilirken, öne çıkan adaylar da netleşti.
Yaz transfer döneminde harcanan 250 milyon euroya rağmen beklenen oyunun ve skorların gelmemesinden ötürü Lampard ile yolları ayırmaya hazırlanan Chelsea'nin Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Thomas Tuchel ve Bundesliga geçmişi bulunan Ralph Hasenhüttl dörtlüsünden birini takımın başına getirmek istediği iddia edildi.