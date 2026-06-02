Chelsea ve Nike, 2026-27 sezonuna ait iç saha formalarını tanıttı; bu formalar, önceki iç saha formalarında görülen meşhur sarı detayları geri getiriyor ve kulüp amblemine yeni bir görünüm kazandırıyor.

Taraftarların görüşleri alınarak yenilenen kulüp arması, forma önündeki kumaşa gururla işlendi. Parlak mavi kumaştan üretilen forma, yakalı ve düğmeli bir tasarıma sahip olup, rampant aslan ve Nike swoosh logosu için Midwest Gold renkli detaylar kullanıldı.

İkonik aslan figürü, 75 sezon önce Ted Drake'in Blues'a gelmesinden bu yana Chelsea ambleminin bir parçası ve bu yıl pençe izleri ön plana çıkıyor. Duvarlarda, plaj duvar resimlerinde ve konserlerde görülen bu figür, dünya çapında bir dizi görgü tanığıyla geleneksel hikaye anlatımının sınırlarını aşan bir yankı uyandırdı.

Birden fazla şehirde ve çok boyutlu işbirlikleri, kulüp tarihinde bir ilk olarak lansmanı hayata geçirdi. Tek bir film yayınından kasıtlı olarak uzaklaşarak, Londra'dan Los Angeles'a, São Paulo'dan Sidney'e kadar ünlü isimlerin formayı giydiği bir dizi 'doğada görüldü' kültürel anlarla vurgulanan bir kampanya düzenlendi.

Justin Rose, Pennsylvania'daki PGA Golf Şampiyonası'nda bu formayı giyen ilk kişi oldu ve Madonna da çevrimiçi paylaşımlarında "shoulder drop" dansını yaparken bu formayı giydi. Brezilya'da, 30.000 kişinin katıldığı bir müzik festivalinde, yerel şarkıcı-söz yazarı MC Hariel, ev sahibi takımın formasıyla sahne aldı.

Ancak hepsi bu kadar değil, çünkü bu forma aynı zamanda Nike'ın soğutma inovasyonunun zirvesi olan Aero-FIT teknolojisini içeren ilk Chelsea formasıdır. Bu teknoloji, eski Nike malzemelerine göre iki katından fazla hava akışını sağlayarak aşırı koşullarda en yüksek performansa ulaşmayı sağlar.

Forma, Chelsea FC Store, Nike ve diğer forma satıcılarından satın alınabilir.
















