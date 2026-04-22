Chelsea, kovulan Rosenior'a milyonlarca sterlin ödemek zorunda; Romano düzeltme yaptı

Chelsea, Ocak ayı başında Liam Rosenior'a 2032 yazına kadar geçerli, cazip bir sözleşme teklif etmişti. Üç aydan fazla bir süre sonra iki taraf arasındaki ilişki sona erdi ve bu durum, Londra kulübünün 41 yaşındaki teknik direktöre yüklü bir tazminat ödemesini gerektirdi.

Daily Mirror gibi kaynaklara göre, kovulan Rosenior, Stamford Bridge'deki kulüp yönetiminden 27,6 milyon euro alacak. İngiliz gazetesi, belirli maddeler nedeniyle toplam tutarın aşağıya çekilebileceğini de hemen ekliyor.

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, Rosenior'un uzun vadeli sözleşmesindeki bu maddeyi doğruluyor ve Chelsea'nin önümüzdeki yıllarda İngiliz teknik adama maaşının tamamını ödemeyeceğini belirtiyor. Buna rağmen, kovulan teknik direktör yüksek bir tazminat alabilir.

Daily Mirror'ın hesaplarına göre, Chelsea, Premier Lig döneminde kovulan teknik direktörlere şimdiden 180 milyon avrodan fazla ödeme yaptı. En yüksek tutar, yaklaşık 30 milyon avro ile Antonio Conte'ye ödendi. José Mourinho, 2007'de kovulduğunda 26,5 milyon avro aldı. Thomas Tuchel, Graham Potter, Enzo Maresca ve Mauricio Pochettino da milyonlarca avro aldı.

Çeşitli İngiliz medya kaynaklarına göre Rosenior, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü performansları nedeniyle kovuldu. Ayrıca, bazı oyuncuların genç teknik direktöre artık güvenmedikleri de iddia ediliyor.

Kulüp yönetimi, Rosenior'un kovulmasının ardından Callum McFarlane'in geçici olarak Chelsea'nin başına geçeceğini doğruladı. McFarlane'in ilk görevi, Pazar günü FA Cup yarı finalinde Leeds United ile oynanacak maç olacak.

Premier Lig'de Chelsea yedinci sıraya geriledi. Bu konum, Conference League grup aşamasına katılma hakkı veriyor.