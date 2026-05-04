Chelsea, kendi sahasında Nottingham Forest'ın B takımı tarafından tam anlamıyla rezil oldu

Chelsea, Pazartesi öğleden sonra Premier Lig'de bir kez daha acı bir yenilgiye uğradı. Stamford Bridge'de Nottingham Forest'ın B takımı, 1-3'lük skorla rakibini geride bıraktı. Bu, Chelsea için üst üste altıncı lig yenilgisi oldu.

Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde tüm önemli oyuncularına dinlenme fırsatı veren Forest, maça müthiş bir başlangıç yaptı. Eski NEC forveti Taiwo Awoniyi, maçın henüz üçüncü dakikasında muhteşem bir kafa vuruşuyla skoru 0-1'e getirdi.

Stamford Bridge'de umutsuzluk anında çöktü, çünkü takımın bu dramatik seriyi sonlandıracağına dair hiçbir işaret yoktu. Enzo Fernández'in güzel bir vuruşla direği sıyırmasına rağmen, maçın 15. dakikasında endişeler daha da arttı.

Malo Gusto, ceza sahası içinde Awoniyi'nin formasını tuttu ve hakem Anthony Taylor, VAR görüntülerini inceledikten sonra penaltı kararı verdi. Igor Jesus sorumluluğunu üstlendi ve soğukkanlılıkla 0-2'yi attı.

İlk yarı bitiminde stadyumda aniden büyük bir korku yaşandı: 18 yaşındaki ilk kez forma giyen Jesse Derry, Zach Abbott ile sert bir çarpışmanın ardından baygın halde yerde kaldı. Birkaç dakikalık sağlık müdahalesinin ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı. Derry'nin durumu şimdilik belirsiz.

Taylor çarpışmadan önce penaltı kararı verdiği için Cole Palmer, Chelsea'yi maça geri döndürme şansı yakaladı, ancak Matz Sels ile karşı karşıya kaldığında başarısız oldu. Bu, Blues için son darbe gibi görünüyordu, çünkü ikinci yarıda oyun pek de iyiye gitmedi. 52. dakikada Awoniyi bir kez daha golü buldu: 0-3.

Robert Sanchez ve Morgan Gibbs-White'ın da sert bir çarpışmanın ardından sahadan çıkmasının ardından, João Pedro nihayet Londralıların gol orucuna son verecek gibi görünüyordu. Forvet, Sels'in arkasından gelen topu kafayla ağlara gönderdi, ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Ancak uzatma dakikalarında Brezilyalı oyuncu yine de başardı: gerçekten muhteşem bir ters vuruşla skoru 1-3'e getirdi.

Böylece Chelsea, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde işini oldukça zorlaştırırken, Nottingham Forest ise artık neredeyse küme düşme tehlikesinden kurtulmuş gibi görünüyor. Ayrıca Nottingham Forest, 0-1'lik avantajını koruyacağı Aston Villa ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş maçına da moralli bir şekilde gidiyor.