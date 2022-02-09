Cesar Azpilicueta, Barcelona'ya transfer olacağına dair iddialar arasında kalırken Chelsea’deki geleceği konusunda sessiz kalıyor.

İspanyol oyuncu, sözleşmesi sona erdiğinde bu yaz Stamford Bridge'den bonservissiz olarak ayrılabilir.

Barcelona, yaz transfer döneminde Azpilicueta’yı Camp Nou'ya çekebileceğine inanıyor.

GOAL, bu transferin olacağını onaylıyor. Ancak Chelsea, tecrübeli oyuncusuyla yeni bir anlaşma yapabileceğini umuyor.

İspanyol oyuncu ise geleceği hakkında konuşmak istemezken sadece bu sezonki performansına odaklanmayı amaçlıyor.

Ne söylendi?

32 yaşındaki oyuncu, Dünya Kulüpler Kupası'nda Al Hilal'e karşı oynayacağı maça konsantre olduğu için bir sonraki adımı hakkında yorum yapmayı doğru bulmuyor.

Bu sezondan sonra Chelsea'de kalmak isteyip istemediği sorusuna Azpilicueta, "Geleceğim hakkında konuşmayacağım.

“Turnuvanın yarı finaline bir gün kaldı ve şu anda bu konuyu konuşmak doğru olmaz.

"2012 yazında Chelsea’ye geldim. Çocuklarım Londra'da doğdu ve Chelsea hakkında ne hissettiğimi biliyorsunuz.

“Ama geleceğim hakkında yorum yapmam şu aşamada doğru olmaz" dedi.

Azpilicueta bu sezon Chelsea'de nasıl bir performans sergiledi?

İspanyol oyuncu, 2012'de Marsilya’dan Chelsea’ye transfer oldu ve o zamandan beri takımın en istikrarlı oyuncularından birisi konumunda bulunuyor.

2018'de takımın kaptanlığını alan Azpilicueta, Chelsea formasıyla tüm müsabakalarda 457 maça çıkarken iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazandı.

Bu sezon, Premier Lig'de 17 kez forma giydi ve takımının Şampiyonlar Ligi grup maçlarının altısında sahadaki yerini aldı.

Azpilicueta, Chelsea'de geleceği şüpheli olan tek oyuncu değil.

Andreas Christensen ve Antonio Rudiger de sezon sonunda bonservissiz olarak kulüpten ayrılabilirler.

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