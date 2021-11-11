Chelsea kalecisi Edouard Mendy: Fransa'yı tercih etseydim böyle bir durum yaşar mıydım?

Chelsea kalecisi Edouard Mendy, adının Ballon d'Or listesinden çıkarılmasına şaşırdığını belirterek bu hayal kırıklığının, kendisine gelecekte daha büyük şeyler başarması için ilham verdiğini söylüyor.

Mendy, geçen sezon Stamford Bridge'de rüya gibi bir ilk sezon geçirdi ve Maviler, kulüp tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

Ancak Edouard Mendy'nin, geleneksel olarak yıl sonunda düzenlenen Ballon d'Or listesinden çıkarılması göze çarpan bir durumdu.

Ne söylendi?

Mendy, Canal Plus'a yaptığı açıklamada, "Ballon d'Or listesinden çıkarılmak beni motive etti ve daha fazla çalışmaya itti. Dürüst olmak gerekirse bu ödülü kimin kazanacağını merak ediyorum.

"Fransa Milli Takımı'nda oynamayı seçip Avrupa Şampiyonası'na katılmış olsaydım böyle bir durum yaşar mıydım?" sorusunu sordu.

Edouard Mendy on missing out on a Ballon d'Or nomination 👀 pic.twitter.com/oFdpBM3C3C — GOAL (@goal) November 10, 2021

Hayal kırıklığına rağmen Mendy, bu karara saygı duyuyor ve hem kulübü hem de ülkesi Senagal için daha iyi şeyler yapmak istiyor:

"Bunun bir adaletsizlik olduğunu mu düşünüyorum? gibi bir soru sormak istemem.

"Bu durum beni daha ileriye gitmeye, çalışmaya hem kulüp düzeyinde hem de ülkemle beraber iyi bir performans sergilemeye motive eden bir şey.

"Milli takımla oynadığım maçtan sonra söylediğim gibi, gazetecilerin oy ve ifade özgürlüğü var. Onlar, onurlu ve vicdani bir şekilde oy kullanırlar."

Hangi futbolcular listede var?

2021 Ballon d'Or ödülü için kısa listeye toplam 30 oyuncu dahil edildi.

Bu listede, sadece bir kaleci vardı. Geçtiğimiz yaz, İtalya'nın Euro 2020 şampiyonluğuna ulaşmasına büyük katkı sağlayan ve Paris Saint-Germain'e transfer olan Gianluigi Donnarumma.

Mendy listeden çıkarılmış olsa da Chelse'de takım arkadaşlarının çoğu listede bulunmaya devam ediyor.

Defans oyuncusu Cesar Azpilicueta ve orta saha üçlüsünden; Mason Mount, N'Golo Kante ve Jorginho Ballon d'Or'un 30 kişilik listesinde bulunuyor. Jorginho, İtalya ile Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştığı için çok önemli bir yere sahip.

Chelsea forması giyen bir diğer futbolcu Romelu Lukaku da geçtiğimiz sezon İnter ile Serie A şampiyonluğuna ulaştığı için listede bulunuyor.

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