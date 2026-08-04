Transfer piyasası uzmanı David Ornstein'ın aktardığına göre Chelsea, Pep Chavarría'nın transferi için Rayo Vallecano ile anlaşmaya yaklaşıyor. 28 yaşındaki İspanyol oyuncu, artık Real Madrid forması giyen vatandaşı Marc Cucurella'nın yerine gelecek.

Chavarría tam anlamıyla geç parlayan bir isim. Sol bek, 2020'de hâlâ İspanya'nın dördüncü liginde forma giyiyordu; ardından bonservissiz olarak Real Zaragoza'ya transfer oldu.

Bu köklü kulüpte geçirdiği iki yılın ardından iki milyon euronun altında bir bedelle Rayo'ya geçti ve kariyeri burada çıkışa geçti. Şu ana kadar Madrid ekibi adına 125 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik katkı verdi.

Chavarría'nın 2030 ortasına kadar devam eden sözleşmesinde 50 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunuyor, ancak transfer muhabiri Nicolò Schira'ya göre kulüpler 25 milyon euro artı 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya yaklaşıyor.

Rayo, geçen sezon kısmen Chavarría sayesinde Avrupa'da adından söz ettirdi. İşçi semti Vallecas'ın takımı, Crystal Palace'ın 1-0 üstün geldiği Konferans Ligi finaline kadar yükseldi.

Chelsea'nin yeni bir sol beke ciddi şekilde ihtiyacı var, çünkü Cucurella'nın ayrılığının ardından Jorrel Hato şu anda tek doğal sol bek konumunda. Bu nedenle 18 yaşındaki altyapı oyuncusu Landon Emenalo da hazırlık döneminde şans buldu.

Chelsea bu yaz daha önce Morgan Rogers (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Marco Palestra (Atalanta), Geovany Quenda (Sporting Lizbon), Valentín Barco, Emmanuel Emegha (ikisi de RC Strasbourg), Denner (Corinthians), Danny Welbeck (Brighton), Dastan Satpaev (Kairat Almaty) ve Jordan Henderson'ı (bonservissiz) kadrosuna kattı.

Chavarría transferinin de gerçekleşmesi hâlinde, Chelsea'nin bu yaz toplam transfer harcaması 400 milyon euronun üzerine çıkacak. Takımdan ayrılan Andrey Santos (Manchester United), Cucurella (Real Madrid) ve Tyrique George (Everton) ise kulübe toplamda yaklaşık 132 milyon euro transfer geliri kazandırdı.



