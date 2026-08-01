Chelsea, João Pedro'yu Barcelona'nın hevesine karşı korumak için harekete geçiyor

Chelsea, hücum oyuncusu Joao Pedro'yu yeni bir sözleşmeyle ödüllendirmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz Brighton'dan 50 milyon sterlini aşan bir bonservis bedeliyle Chelsea'ye katılmış ve 2032 yılına kadar uzanan yedi yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, konuya yakın kaynaklar Brezilyalı milli oyuncunun mevcut sözleşmesinin şartlarının iyileştirilmesi şeklinde bir ödül alacağını açıkladı.

"The Athletic", haziran ayında Joao Pedro'nun Barcelona'nın beğenisini kazanan bir oyuncu olarak öne çıktığını aktarmıştı. Chelsea ise diğer kulüplerin ilgisinin farkına vararak oyuncuyu bu yaz satışa çıkarmadığı futbolcular listesine dahil etti.

Önümüzdeki haftalarda yeni bir anlaşma yapması beklenen tek Chelsea oyuncusu Joao Pedro değil.

Joao Pedro, Chelsea'deki ilk sezonunda çıktığı 53 maçta 23 gol atıp dokuz asist yaparak takımın hücumunda birinci tercih olduğunu kanıtladı. Ayrıca "The Athletic" tarafından Chelsea'nin sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Oyuncu, nisan ayında kulübe verdiği bir röportajda son sezonunu futbol kariyerinin en iyi sezonlarından biri olarak niteledi ve şunları söyledi: "Çok mutluyum. Bunun hayatımın en iyi sezonlarından biri olduğunu düşünüyorum. Benden beklentilerin yüksek olduğunu düşünüyorum, bu yüzden takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için zihnimi her zaman ileriye dönük tutmaya çalışıyorum."

Hücum oyuncusu Brezilya Milli Takımı ile de 8 maça çıktı, ancak teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından 2026 Dünya Kupası'na katılacak kadronun dışında bırakıldı.

Joao Pedro, Chelsea'nin 28 temmuzda Western Sydney Wanderers'ı 6-4 mağlup ettiği hazırlık maçında dokuz dakika içinde hat-trick yaptı.