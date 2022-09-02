İspanyol oyuncu, ülkesinin dev takımında forma giymek için İngiltere'den ayrıldı.

NE OLDU? Barcelona, Chelsea'nin sol beki Marcos Alonso'nun transferini ücretsiz olarak tamamladı ve Xavi'nin, Camp Nou'daki yaz devrimini şimdilik sonlandırdı.

İspanyol oyuncu, birkaç aydır Barcelona ile bağlantılıydı ve Marc Cucurella'nın ağustos ayında Brighton'dan Stamford Bridge'e gelmesinin ardından Maviler'in savunma düzeninde gözden düştü.

BÜYÜK RESİM: Alonso ilk olarak 2016 yazında Fiorentina'dan Chelsea'ye katıldı ve Londra kulübü için 150'den fazla Premier lig maçına çıktı.

Ancak, şimdi Barça ile yeni bir mücadeleye girmeye karar verdi. Haziran 2023'e kadar geçerli olan bir yıllık sözleşme imzaladı.

DAHA FAZLASI: Chelsea, transferin son gününde Alonso'nun sözleşmesini feshetti, bu da Barcelona'ya oyuncunun lisansını çıkarmak için biraz nefes aldırdı.

Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala İspanyol devinin yolunu tuan Alonso, kulüpten ayrılmak istediği için bu sezon Chelsea'de forma giymedi.

Böylece Barcelona, Chelsea'nin 23 milyon Euro'ya Fiorentina'dan transfer ettiği Alonso'yu bedavaya kadrosuna kattı.

Üç fotoğrafla Alonso

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ALONSO İÇİN SIRADA NE VAR? Alonso, eylül ayında Barça'ya transfer olduğu için La Liga'daki ilk maçına hemen çıkması pek olası değil.

Ancak, 7 Eylül'de Viktoria Plzen'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında sahada yer alabilir.

Ve bu sezon, Jordi Alba ve Alex Balde'nin yerini almak için sert bir rekabetle karşı karşıya kalacak.

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