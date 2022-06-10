Danimarkalı stoper, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından Stamford Bridge'e veda edenler arasında yer alıyor.

Chelsea, sözleşmesi sona erip Stamford Bridge'den ayrılanlar listesini Andreas Christensen ve Danny Drinkwater ile tamamladı.

Maviler, kadronun dört üyesinin Batı Londra'ya veda ederek La Liga devi Real Madrid'e imza atan Antonio Rudiger'in yolundan gideceğinikatılacağını doğruladı.

Christensen'in İspanya'ya gitmesi ve Barcelona'ya imza atması bekleniyor. Chelsea ise başka bir stoper arayışında.

Chelsea, hangi oyuncuları serbest bıraktı?

Danimarkalı defans oyuncusu Christensen ile sözleşme uzatılmayacağı ve tecrübeli stoperin Barcelona'ya gideceği bir süredir konuşuluyordu.

Chelsea'nin resmî web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"161 maç oynayarak kadromuzda düzenli olarak yer alan Christensen'in Chelsea ile sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve akademimizden mezuniyeti ile başlayan 10 yıllık 'Mavi' kariyeri bitiyor.

"FA Cup, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve en unutulmazı Şampiyonlar Ligi'nde başarılar elde etti. Geçen yıl Porto'daki finalin ilk yarısında yedek kulübesinden oyuna girdi ve Manchester City'yi yenerken savunma çabalarımız için çok önemliydi."

Maviler ayrıca Drinkwater'ın da aradan geçen beş yılın ardından kulüpten ayrılacağını doğruladı.

Drinkwater, Leicester City ile şampiyonluk kazandıktan sona 2017'de Leicester'dan ayrıldı ve Chelsea'ye geldi.

Ancak 32 yaşındaki orta saha oyuncusu asla ilk 11 oyuncusu olmadı ve Burnley, Aston Villa, Kasımpaşa ve Reading'de kiralık olarak forma giydi. Chelsea'de ise sadece 23 maça çıktı.

Chelsea başka kimlerin ayrılmasına izin verdi?

Londra ekibi, Belçikalı kanat oyuncusu Charly Musonda'nın da kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Musonda; Real Betis, Celtic ve Vitesse'de kiralık olarak zaman forma giydi ve şu anda kendisine kulüp arıyor.

Sözleşmesinin sonunda Chelsea'den ayrılan dördüncü oyuncu Jake Clarke-Salter.

24 yaşındaki İngiliz futbolcu, Maviler ile 12 aylık bir sözleşme uzatma seçeneğine sahipti, ancak serbest bırakılması için pazarlık yaptı.

Son yıllarda Birmingham ve Coventry ile zaman geçirdi ve şimdi rekabetçi bir Championship kulübüne gitmeyi hedeflediği anlaşılıyor.

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