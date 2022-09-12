NE OLDU? Liverpool'un Stamford Bridge'de Chelsea ile oynayacağı Premier lig mücadelesi ertelendi.

Bu arada United'ın Leeds ile yapacağı maç ve Brighton'ın Cumartesi günü Crystal Palace ile oynayacağı mücadele de oynanmayacak.

BÜYÜK RESİM: Premier Lig ve İngiliz futbolunun geri kalanı, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından futbola ara verdi, ülke hükümdara saygı duyduğu için futbol maçlarını ertelendi.

DAHA FAZLASI: Bu hafta toplam yedi maç olacak ve yukarıda belirtilenler dışında hepsi devam edecek.

NE SÖYLEDİLER: "Kulüpler, polis, yerel Güvenlik Danışma Grupları ve diğer ilgili makamlarla kapsamlı istişarelerin ardından, üç maçı ertelemekten başka seçenek yoktu" dedi Premier Lig açıklamasında.

"Premier Lig, Birleşik Krallık Futbol Polislik Birimi'ne ve ülke çapındaki diğer polis güçlerinin yanı sıra yayın ortaklarımıza bu süreçteki destekleri için teşekkür ederiz ve hafta sonu öncesinde onlarla bağlantı kurmaya devam edeceğiz.

"Milli Yas döneminde oynanacak maçlar için Premier Lig statlarında Kraliçe'ye saygı duruşunda bulunulacak. Ertelenen maçların yeni tarihleri ​​ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

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