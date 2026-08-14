Chelsea forması giyen Kazak milli oyuncu, kanat oyuncusu Dastan Satpayev, İngiltere ikinci ligi "Championship" ekiplerinden Burnley'e kiralık olarak transfer olma noktasına geldi.

Satpayev, geçtiğimiz çarşamba günü on sekiz yaşına girmesiyle eş zamanlı olarak "Chelsea" ile bir sezon uzatma opsiyonu bulunan altı sezonluk uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı. Bu adım, Ocak 2025'te varılan ve oyuncunun Kazakistan kulübü Kairat'tan Chelsea'ye 3,4 milyon sterlin bedelle transferini öngören ön anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamında atıldı.

"BBC" sitesinin bildirdiğine göre, genç oyuncu Burnley kulübünün "Turf Moor" karargahına çoktan gitti ve Burnley'nin önümüzdeki pazar günü West Ham ile yapacağı beklenen maç öncesinde rutin sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Bu hamle, Chelsea'nin bu hafta genç oyuncularına uyguladığı bir dizi kiralık transfer kapsamında geldi; Ryan Kavuma-Mukwana Portsmouth'a, Reggie Walsh ise Wigan Athletic'e transfer olurken, Shim Mheuka da oyunculara doğrudan forma giyme ve tecrübe kazanma fırsatı vermek amacıyla kulüpten geçici olarak ayrılma noktasına yaklaşıyor.