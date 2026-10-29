Bulvar gazetesinin haberine göre transferin önümüzdeki ocak ayında gerçekleşmesi için ilgili tüm tarafların taviz vermesi gerekiyor. Buna rağmen devre arasında anlaşmaya varılması mümkün görülüyor. Liverpool'un Senegalli orta saha oyuncusunun temsilcileriyle görüşmelere başladığı belirtiliyor.

Camara'nın hâlâ transfer söylentilerine konu olmasının nedeni, geçen yaz yaşanan oldukça çarpıcı gelişmeler. Transfer döneminin son gününde Chelsea'ye transferi neredeyse kesinleşmiş görünüyordu. Kulüpler ile oyuncu tarafı arasında 55 milyon avroluk taban bonservis bedeli üzerinde yazılı bir anlaşma bile vardı.

Ancak transfer döneminin bitimine birkaç saat kala Monaco verdiği onayı geri çekti. Bu ani kararın arkasında, aynı dönemde Folarin Balogun için yürütülen pazarlıklar olduğu düşünülüyor. Balogun'un Everton'a planlanan transferi o sırada yeniden müzakere edilmek zorunda kalmıştı.

Yaşananlar Londra'da ciddi rahatsızlık yarattı. O dönemde Chelsea'nin, Monaco'nun müzakere tarzını "son derece profesyonellikten uzak" olarak nitelendirdiği belirtilmişti. Camara'nın piyasa değeri o zamandan bu yana yükselmeye devam etti ve artık 70 milyon avroya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

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Lamine Camara'nın menajeri, Chelsea transferinin gerçekleşmemesinin ardından sert çıktı

Transferin gerçekleşmemesi oyuncuların temsilcilerinden de eleştiri aldı. Daha önce Münih'te forma giymiş Nicolas Jackson'ın yanı sıra Camara'yı ve onun milli takımdan arkadaşı Ismaila Sarr'ı temsil eden Diomansy Kamara da tepkisini dile getirdi. Sarr'ın Crystal Palace'tan Galatasaray veya Liverpool'a gitme girişimi de son anda başarısız olmuştu. Kamara, Instagram hesabından şunları yazdı: "Ismaila Sarr ve Lamine Camara'nın yaşadıkları hepimizi düşünmeye sevk etmeli. Afrikalı futbolcunun bazen yalnızca bir meta olduğu izlenimini yaratan bu zihniyetten çıkmalıyız: Onu satın alıyor, fiyatını belirliyor, geleceği üzerine pazarlık yapıyorsunuz ve çoğu zaman senin iraden geri planda kalıyor gibi görünüyor."

Kamara, Afrikalı profesyonel futbolculara yönelik yaklaşımda köklü bir değişim çağrısında bulundu: "Emeklerine saygı. Kariyerlerine saygı. Hedeflerine saygı. Seslerine saygı. Bir transfer yalnızca iki kulüp ve rakamlar arasında geçen bir mesele olmamalı. Her sözleşmenin arkasında bir insan, bir kariyer, hayaller ve hayata dair kararlar var."

Camara'nın Monaco ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. 2024'te Metz'den 15 milyon avroya transfer olan futbolcu, o tarihten bu yana 83 resmi maça çıktı. Bu maçlarda yedi gol attı ve 12 asist yaptı.