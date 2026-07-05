Chelsea, ihtiyaç duymadığı forvet oyuncusunu 30 milyon euroya yakın bir bedel karşılığında takımdan gönderdi

BBC ve gazeteci Ben Jacobs’un da aralarında bulunduğu kaynaklar, Chelsea’nin Tyrique George’un transferi konusunda Everton ile anlaşmaya vardığını bildirdi. Sol kanat oyuncusu, Chelsea’ye en fazla 28 milyon euro kazandıracak.

Yirmi yaşındaki George, Chelsea'nin altyapısından yetişti ve sonunda The Blues'un A takımında 37 maça çıktı; bu maçlarda altı gol attı ve altı asist yaptı.

Zengin Londra kulübündeki yoğun rekabet nedeniyle George'un forma şansı giderek azaldı. Geçen sezonun kış transfer döneminde Chelsea, sol kanat oyuncusunu kiralık olarak Everton'a göndermeye karar verdi.

Everton, 29 milyon avroluk sabit bir bedel karşılığında satın alma opsiyonu elde etmişti. Ancak kulüp şimdi anlaşmayı değiştirmeyi başardı: 20 milyon avro hemen ödenecek, geri kalan tutar ise belirli sayıda maç ve Avrupa kupalarında elde edilecek bonuslara bağlı olarak kazanılabilecek.

Ayrıca Chelsea, son görüşmelerde yüzde on beşlik bir yeniden satış payı da şart koştu. Geçen sezon Everton’da kiralık olarak geçirdiği süre boyunca George, on bir maçta forma giydi; bunlardan birinde ilk on birde yer aldı. Yine de teknik direktör David Moyes üzerinde büyük bir izlenim bıraktı; Moyes, onu “harika bir zihniyete sahip harika bir genç” olarak nitelendirdi.

George, Everton’ın bu yaz yaptığı üçüncü transfer oldu. Daha önce orta saha oyuncusu Merlin Röhl (24), bir sezonluk kiralık döneminin ardından SC Freiburg’dan 25 milyon euroya transfer edilmişti; ayrıca Everton, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hayden Hackney için Middlesbrough’a yaklaşık yirmi milyon euro ödemişti.

Buna karşılık, Everton formasıyla tam 435 maça çıkan kulüp ikonu Seamus Coleman (37) takımdan ayrıldı. Ayrıca Idrissa Gana Gueye (36) de transfer ücreti ödemeden kulüpten ayrıldı.