Reklam

Miralem Pjanic, Chelsea'nin Kerim Alajbegovic'e yeniden ilgi duyduğu yönündeki transfer iddiaları konusunda Juventus'a güvence verdi.

Genç Juventuslu yeteneğin menajerliğini babası Semin ile birlikte üstlenen eski Bosnalı orta saha oyuncusu, Il Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada "Alajbegovic, Juventus'ta olmaktan çok mutlu" dedi.

"Şu anda sezonun ilk bölümünün gidişatından çok memnun. Takımın ligdeki sıralamasını iyileştirmesine yardımcı olmak istiyor. Tamamen buna odaklanmış durumda ve millî takımda da harika bir dönem geçiriyor. İsveç ve Romanya'ya karşı oynadığı son maçlara bakmak yeterli; bu maçlarda 2 asist yaptı (ed. notu). İyi durumda. Hedefi giderek gelişmek ve takımda daha fazla süre almak. Planlandığı gibi kendi yolunda ilerlemek istiyor".

"Gelecekte Juventus için çok önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Ancak şimdiden harika işler yapıyor ve bu dönemden yararlanmalı".

Reklam Reklam

"Bence Kenan Yildiz'le arasında bir rekabet yok. İkisi de birlikte oynamak isteyen ve oynayabilecek kalitede futbolcular. Teknik direktör uygun görürse ikisine de yer bulunur. Bir takımda kaliteli futbolcuların bulunması her zaman daha iyidir çünkü fark yaratabilirler. Birbirlerinin alanına girmeleriyle ilgili bir sorun görmüyorum. Hatta birbirlerini çok iyi anlıyorlar".

Related Topics

2007 doğumlu Kerim Alajbegovic, Bayer Leverkusen'den Juventus'a 32 milyon euro ve 5 milyon euroya varan olası bonuslar karşılığında transfer oldu. Haziran 2031'e kadar sürecek 5 sezonluk sözleşmesi kapsamında yıllık net 3 milyon euro kazanacak.

Juventus'un eski yöneticisi Cristiano Giuntoli'nin bulunduğu Atalanta ve Chelsea'nin de aralarında yer aldığı birçok kulübün ilgisine rağmen Juventus, Alajbegovic'i kadrosuna kattı. Bunda, oyuncuyla daha önce Roma için de görüşmüş olan Juventus yöneticisi Frederic Massara'nın belirleyici müdahalesi etkili oldu.

Reklam

Alajbegovic, şu ana kadar Luciano Spalletti yönetiminde Juventus formasıyla 14 maça çıktı; 2 gol attı (önce Avrupa Ligi'nde NEC Nijmegen'e, ardından Serie A'da Napoli'ye karşı; iki gol de Torino'daki Stadium'da geldi) ve 1 asist yaptı. Ayrıca 1 sarı kart gördü.

Alajbegovic, Bosna Hersek Millî Takımı formasıyla 19 maçta 3 gol attı. Bu maçlardan biri, İtalya'ya karşı penaltı atışlarıyla kazanılan play-off karşılaşmasıydı. Gattuso'nun çalıştırdığı rakibe karşı geçen 31 Mart'ta alınan bu sonuç, 2026 Dünya Kupası finallerine katılım için belirleyici oldu. Alajbegovic daha sonra Katar'a karşı 3-1 kazanılan maçta gol attı.

Reklam

Bu arada Türk on numara Kenan Yildiz, sakatlığından dönmek üzere yeniden topla çalışmaya başladı. Sahalara dönüşünün bir ay sonra gerçekleşmesi bekleniyor.