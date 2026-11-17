Bosna Hersek'in Romanya'yı yendiği Nations League maçında Juventus'un 2007 doğumlu Bosnalı oyuncusu Kerim Alajbegovic de forma giydi ve galibiyet golünün asistini yaptı. Alajbegovic, son saatlerde Chelsea'nin kendisine ilgisi olduğuna dair transfer iddialarıyla da gündemde.

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Bu akşamki Nations League maçlarında gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Juventus'un 2007 doğumlu hücum kanat oyuncusu Kerim Alajbegovic'ti. Alajbegovic, Bosna Hersek'in Zenica'da Romanya'yı 2-1 yendiği, B Ligi 4. Grup'un altıncı hafta maçında forma giydi.

Alajbegovic'in performansı yeterli düzeydeydi; maçın sonlarına doğru ise yükselişe geçti: Eski Salzburg oyuncusu, ilk yarının başlarında ceza sahasının hemen dışında topla buluşup kaleyi bulan alçak bir şut çekti ancak Otto Hindrich topu kurtardı. İkinci yarıda Alajbegovic'in bir başka şutu ise üstten auta gitti. Maçın son bölümünde de milli takımına galibiyeti getiren golün asistini yaptı; Bajraktarevic, sol ayağıyla çektiği sert şutla topu üst direğin altından ağlara gönderdi.

2007 doğumlu Alajbegovic, bu sezon Juventus formasıyla şimdiye kadar 14 maça çıktı (Serie A'da 10, Avrupa Ligi'nde 4) ve 2 gol attı (biri ligde, biri Avrupa'da). Sahada kaldığı 666 dakikada bir de asist yaptı. Luciano Spalletti'nin 4-2-3-1 dizilişinde forvetlerin arkasında, sol tarafta görev verdiği Alajbegovic de Juventus teknik direktörünün kalıcı olarak 3-5-2 veya 3-4-2-1 dizilişine geçmeye karar vermesi hâlinde bundan sonra uyum sağlamak zorunda kalacak.

Alajbegovic, son saatlerde Chelsea'nin olası transfer hedeflerinden biri olarak gösterildi. Bosnalı oyuncu yazın da Arsenal'in radarındaydı. Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, kulübün geçen yazki transfer döneminde Bosnalı yeteneği kadrosuna katmak için Arsenal'i nasıl geride bıraktığının perde arkasını açıklamıştı.

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Kerim Alajbegovic'i Chelsea ile ilişkilendiren transfer iddialarına You Tube üzerinden değinen Fabrizio Romano şunları söyledi: "Bununla ilgili, bugün çeşitli yerlerde okuduğumuz birkaç konuya hızlıca açıklık getirmek istedim. Juventus'tan söz etmişken, birçok kişi bize Alajbegovic ve McKennie hakkında zaten dolaşan iddiaları sordu; bazıları Chelsea'nin yeniden Alajbegovic'le ilgilendiğini söyledi", diye aktarıyor TuttoJuve.com.

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Romano sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hikâyenin nereden çıktığını bilmiyorum ama Alajbegovic, Juventus için önemli bir transferdi; hem bugünün hem de geleceğin oyuncusu olarak alındı. Juventus kesinlikle Alajbegovic'e güveniyor. Dolayısıyla bu iddianın nereden çıktığını bilmiyorum. Bence Chelsea ile ilişkilendirilmesi bir ölçüde doğal çünkü Chelsea geçmişte Alajbegovic'i istemişti. Ama yazın da söylediğim gibi, onu bir proje oyuncusu olarak görüyordu: Transfer edip kiralık göndermek, gelişmesini sağlamak; Chelsea'de hemen önemli bir rol vermek değil."

"Tekrar ediyorum, bugün Alajbegovic, Juventus için kesinlikle vazgeçilmez bir oyuncu. Bu yüzden bu konuyu beş saniyede kapatırım; çünkü bu hikâyenin nereden çıktığını bile bilmiyorum, gerçi nereden çıktığını tahmin edebiliyorum", diyerek sözlerini tamamladı Romano.

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Özetle Juventus, Alajbegovic'in gelecekteki takımın temelini oluşturacak oyuncular arasında yer alabileceğine inanıyor. Juventus 17 numaralı oyuncusu için önemli bir bedel ödedi. Reddedilemeyecek teklifler gelmediği sürece (Carnevali'nin de açıkladığı gibi, astronomik teklifler karşısında hiçbir oyuncu satılamaz değil) veya Alajbegovic bizzat ayrılmak istemedikçe, oyuncu geleceğin Juventus'unun temel taşlarından biri olarak görülüyor.

Juventus'un geçen 2 Ağustos'ta Alajbegovic'in transferini duyurduğu açıklamanın metni şöyle: "Juventus Football Club S.p.A., futbolcu Kerim Alajbegovic'in sportif haklarının kalıcı olarak devralınması için Bayer 04 Leverkusen Fußball ile anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma kapsamında dört mali yılda ödenecek 30 milyon € transfer bedeline ek olarak 2 milyon € tutarında yan gider bulunmaktadır; ayrıca belirli sportif hedeflere ulaşılması hâlinde toplam tutarı 5 milyon €'yu aşmayacak bonuslar öngörülmüştür. Juventus, futbolcuyla 30 Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştır".