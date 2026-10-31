Maxence Lacroix’nın takvim yılının geri kalanında forma giyemeyecek olması, Chelsea’nin savunma hattına önemli bir darbe vurdu. Fransız futbolcu, Chelsea’nin Liverpool’a karşı oynadığı son kupa maçında ciddi bir kas sakatlığı yaşadı. Bu durum, teknik direktör Xabi Alonso’yu kadro seçimi konusunda zor bir kararla karşı karşıya bıraktı.

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Chelsea savunmacısı için Carabao Cup felaketi

Çarşamba günü Liverpool'a elendikleri Carabao Cup maçında stoperin akşamı, ilk yarının bitimine kısa süre kala erken sona erdi. Cody Gakpo'nun koşusunu takip etmeye çalışırken aniden duran Lacroix, oyuna devam edemeyeceğini hemen Chelsea yedek kulübesine bildirdi.

talkSPORT'un haberlerine göre Fransız oyuncunun arka adalesinde üçüncü derece yırtık oluştu. Bu ciddi kas sakatlığının iyileşmesi genellikle sekiz ila 12 hafta sürüyor. Bu da kulüpte, oyuncunun yeni yıla kadar yeniden forma giyemeyeceği endişesine yol açtı.

Alonso ilk öngörüsünü açıkladı

Cuma günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Alonso, yıldız savunmacısının yakın dönemde forma giyemeyeceğini kabul etti. İspanyol teknik adam, stoperin Manchester United ve Sunderland ile yaklaşan lig maçlarında oynayamayacağını ilk etapta açıkladı.

Alonso gazetecilere, “Max sakatlandı ve milli maç arasından önce hazır olmasını beklemiyoruz. Birkaç hafta sahalardan uzak kalacak,” dedi.

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Ancak sonraki sağlık raporları, teknik direktörün ilk tahmininden çok daha kötü bir tablo ortaya koydu. Üçüncü derece yırtığın doğrulanması, Alonso'nun kasım ayındaki milli maç arasından sonra nispeten hızlı bir dönüş umudunu boşa çıkardı.

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Chelsea savunmasına ağır darbe

Lacroix'nın yokluğu, Alonso için büyük bir taktik sorun anlamına geliyor. Yazın Crystal Palace'tan transfer olmasının ardından savunmacı, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri hâline gelmişti.

Çarşamba günkü penaltı atışlarıyla gelen elenme öncesinde Lacroix, kadrodaki tüm oyunculardan daha fazla süre almıştı. Chelsea'nin ilk sekiz Premier League maçının yedisinde 90 dakika sahada kalmış ve bu sezonki tüm Carabao Cup maçlarına ilk 11'de başlamıştı.

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Stamford Bridge'deki sakat oyuncuların sayısının artması, savunmadaki krizi daha da derinleştiriyor. Bek Reece James, geçirdiği küçük çaplı diz ameliyatının ardından rehabilitasyonunu sürdürürken Joao Pedro da uyluğundaki sorun nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Zorlu yıl sonu fikstürü

Chelsea, zorlu kış fikstürü öncesinde en çok güvendiği savunmacısının bıraktığı boşluğu doldurmanın bir yolunu bulmak zorunda. Lacroix'nın uzun süreli yokluğu nedeniyle tüm kulvarlarda yaklaşık 10 maç kaçırması bekleniyor.

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Alonso'nun yeniden şekillendirdiği savunma hattı, ilk ciddi sınavını Manchester United karşısında verecek. Sonrasında ise savunmanın kilit ismi olmadan, Liverpool ve Manchester City ile oynanacak kritik maçların da yer aldığı zorlu aralık fikstürünü aşması gerekecek.