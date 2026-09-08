Premier Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea ile Hull City, 12 Eylül 2026'da EST ile 10.00'da ve GMT ile 15.00'te karşı karşıya gelecek.

Chelsea sezonun ilk yenilgisinin ardından yaralarını sarıyor

İki eğlenceli galibiyetin ardından Chelsea, şampiyon ve Londra'daki rakibi Arsenal deplasmanında 2-1 mağlup olarak sert bir şekilde gerçeğe döndü. Chelsea sezona Fulham karşısında 3-2'lik galibiyetle başladı, ardından Stamford Bridge'de Brighton'a karşı 4-3 kazandı. Arsenal karşısında Emirates'te de erken bir gol buldu. Chelsea, Xabi Alonso yönetiminde maçlara hızlı başlangıçlarıyla dikkat çekti ve sırasıyla karşılaşmalarının birinci, dördüncü ve ikinci dakikalarında öne geçti. Ancak yeni İspanyol teknik patronu için gol yemeden maç tamamlayamamak endişe verici olacaktır.

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Hull Tigers, 2026'nın sürpriz takımı olmaya devam ediyor

Hull City için son birkaç ay adeta masal gibi geçti. Geçen sezon play-off finalini kazanarak Premier League'e yükselen takım, yeni döneme Manchester United ve Coventry galibiyetleriyle, Aston Villa karşısında da 0-0'lık beraberlikle güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni Premier League sezonundaki ilk üç maçının ardından Hull'ün hiç gol yemediğini söyleseydiniz, kimse buna inanmazdı. Ancak bu, Morgan Rogers, Cole Palmer ve Joao Pedro'nun yer aldığı heyecan verici ve dinamik hücum hattına karşı şimdiye kadarki en zorlu sınavları olacaktır.

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Öne çıkan istatistikler

Hull bu sezon ligde henüz tek bir gol bile yemedi, ancak Chelsea ile Premier League'deki dokuz tarihi karşılaşmanın tamamını kaybetti.

Joao Pedro, bu sezon Chelsea formasıyla ligde iki gol ve iki asist üretti.

Muhtemel ilk 11'ler

Chelsea (3421): Martinez; Acheampong, Lacroix, Fofana; Neto, Lavia, James, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Hull (541): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud; McBurnie.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, bu maçta iki orta saha oyuncusundan yararlanamayacak. Jordan Henderson hâlâ sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor, yaz transferi Marco Palestra da sakatlık sebebiyle kadroda yer alamayacak. Şu anda listelenen bir ceza bulunmuyor ve maçın başlama vuruşu öncesinde doğrulanmış bir muhtemel ilk 11 de açıklanmadı. Güncellemeler maça daha yakın bir tarihte eklenecek.

Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic daha kabarık bir sakatlık listesiyle karşı karşıya. Kaleci Jack Butland, orta saha oyuncuları Darko Gyabi, Eliot Matazo ve Oscar Zambrano ile savunmacı Charlie Hughes'un hepsi forma giyemeyecek. Beş eksikle Jakirovic'in Stamford Bridge'de mevcut kadrosunun derinliğine yaslanması gerekecek.

Form durumu

Chelsea son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı ve yalnızca bir kez berabere kaldı. Son maçında Premier League'de Brighton'ı 4-3 mağlup eden ekip, bu süreçte deplasmanda Fulham'ı 2-3 yenmiş ve Carabao Cup'ta Luton Town'ı 2-0 geçmişti. Bu beş maçta Chelsea 14 gol atıp yedi gol yedi ve bu tablo, Alonso yönetimindeki hücum odaklı yaklaşımı yansıtıyor.

Hull City son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son sonuçları Premier League'de Coventry City karşısında alınan 1-0'lık galibiyet oldu. Ayrıca Manchester United'ı 2-0 mağlup ettiler ve Carabao Cup'ta Stoke City'yi 1-1 biten maçın ardından penaltılarda geçtiler. Bu süreçteki tek yenilgileri, sezon öncesi hazırlık maçında Eintracht Frankfurt karşısında geldi.

İkili rekabette durum

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da FA Cup'ta oynandı ve Chelsea, Hull City'nin sahasında 4-0 galip geldi. Ondan önce Chelsea, Ocak 2020'de aynı statta oynanan bir FA Cup eşleşmesini 2-1 kazanmıştı. Son beş karşılaşmanın tamamını Chelsea kazandı; bu maçlarda 12 gol attı ve sadece bir gol yedi.

Puan durumu

Bu maç öncesinde Premier League puan tablosunda Hull City üçüncü, Chelsea ise dördüncü sırada yer alıyor.