24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoHull City
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Yardımcı olanlar:

Chelsea - Hull City Premier League maç önizlemesi: Chelsea, yenilgisiz Hull City ile karşı karşıya

Premier Lig
Chelsea
Hull City
M. Rogers

Chelsea ile Hull arasındaki Premier League maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri, transferler ve daha fazlasını konuşuyoruz.

crest
Premier Lig - Hafta 4
Stamford Bridge

Chelsea ile Hull City, 12 Eylül 2026'da EST ile 10.00'da ve GMT ile 15.00'te karşı karşıya gelecek.

Chelsea sezonun ilk yenilgisinin ardından yaralarını sarıyor

İki eğlenceli galibiyetin ardından Chelsea, şampiyon ve Londra'daki rakibi Arsenal deplasmanında 2-1 mağlup olarak sert bir şekilde gerçeğe döndü. Chelsea sezona Fulham karşısında 3-2'lik galibiyetle başladı, ardından Stamford Bridge'de Brighton'a karşı 4-3 kazandı. Arsenal karşısında Emirates'te de erken bir gol buldu. Chelsea, Xabi Alonso yönetiminde maçlara hızlı başlangıçlarıyla dikkat çekti ve sırasıyla karşılaşmalarının birinci, dördüncü ve ikinci dakikalarında öne geçti. Ancak yeni İspanyol teknik patronu için gol yemeden maç tamamlayamamak endişe verici olacaktır.

Chelsea goal 2026-27 Cole Palmer Morgan RogersGetty Images

Hull Tigers, 2026'nın sürpriz takımı olmaya devam ediyor

Hull City için son birkaç ay adeta masal gibi geçti. Geçen sezon play-off finalini kazanarak Premier League'e yükselen takım, yeni döneme Manchester United ve Coventry galibiyetleriyle, Aston Villa karşısında da 0-0'lık beraberlikle güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni Premier League sezonundaki ilk üç maçının ardından Hull'ün hiç gol yemediğini söyleseydiniz, kimse buna inanmazdı. Ancak bu, Morgan Rogers, Cole Palmer ve Joao Pedro'nun yer aldığı heyecan verici ve dinamik hücum hattına karşı şimdiye kadarki en zorlu sınavları olacaktır.

Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Öne çıkan istatistikler

  • Hull bu sezon ligde henüz tek bir gol bile yemedi, ancak Chelsea ile Premier League'deki dokuz tarihi karşılaşmanın tamamını kaybetti.
  • Joao Pedro, bu sezon Chelsea formasıyla ligde iki gol ve iki asist üretti.

Muhtemel ilk 11'ler

Chelsea (3421): Martinez; Acheampong, Lacroix, Fofana; Neto, Lavia, James, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Hull (541): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud; McBurnie.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea vs Hull City Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • X. Alonso

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, bu maçta iki orta saha oyuncusundan yararlanamayacak. Jordan Henderson hâlâ sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor, yaz transferi Marco Palestra da sakatlık sebebiyle kadroda yer alamayacak. Şu anda listelenen bir ceza bulunmuyor ve maçın başlama vuruşu öncesinde doğrulanmış bir muhtemel ilk 11 de açıklanmadı. Güncellemeler maça daha yakın bir tarihte eklenecek.

Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic daha kabarık bir sakatlık listesiyle karşı karşıya. Kaleci Jack Butland, orta saha oyuncuları Darko Gyabi, Eliot Matazo ve Oscar Zambrano ile savunmacı Charlie Hughes'un hepsi forma giyemeyecek. Beş eksikle Jakirovic'in Stamford Bridge'de mevcut kadrosunun derinliğine yaslanması gerekecek.

Form durumu

CHE

CHE - Form

RSO
K3-1
FUL
K2-3
LUT
K2-0
BHA
K4-3
ARS
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
HUL

HUL - Form

NCE
B0-0
MUN
K2-0
STK
K1-1
COV
K0-1
AVL
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Chelsea son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı ve yalnızca bir kez berabere kaldı. Son maçında Premier League'de Brighton'ı 4-3 mağlup eden ekip, bu süreçte deplasmanda Fulham'ı 2-3 yenmiş ve Carabao Cup'ta Luton Town'ı 2-0 geçmişti. Bu beş maçta Chelsea 14 gol atıp yedi gol yedi ve bu tablo, Alonso yönetimindeki hücum odaklı yaklaşımı yansıtıyor.

Hull City son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son sonuçları Premier League'de Coventry City karşısında alınan 1-0'lık galibiyet oldu. Ayrıca Manchester United'ı 2-0 mağlup ettiler ve Carabao Cup'ta Stoke City'yi 1-1 biten maçın ardından penaltılarda geçtiler. Bu süreçteki tek yenilgileri, sezon öncesi hazırlık maçında Eintracht Frankfurt karşısında geldi.

İkili rekabette durum

Kafa Kafaya

ChelseaÇizimHull City
5
0
0
FA Kupası
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
MS
FA Kupası
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
MS
FA Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Premier Lig
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
MS
14Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da FA Cup'ta oynandı ve Chelsea, Hull City'nin sahasında 4-0 galip geldi. Ondan önce Chelsea, Ocak 2020'de aynı statta oynanan bir FA Cup eşleşmesini 2-1 kazanmıştı. Son beş karşılaşmanın tamamını Chelsea kazandı; bu maçlarda 12 gol attı ve sadece bir gol yedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
330072+59
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
K
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
321030+37
B
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
K
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
K
B
B
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
B
B
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
B
B
K
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
B
K
K
11
M. UnitedM. UnitedMUN
311176+14
B
K
K
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
B
K
K
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
K
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
B
B
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
B
B
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
B
K
K
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
B
K
K
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
K
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

Bu maç öncesinde Premier League puan tablosunda Hull City üçüncü, Chelsea ise dördüncü sırada yer alıyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin