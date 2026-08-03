Joshua Zirkzee, Juventus’a yeşil ışık yaktı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Manchester United’ın Hollandalı golcüsü, Torino’ya transfer olmaya sıcak bakıyor, ancak Chelsea de bu transferi araya girerek bitirmeye çalışıyor.

Zirkzee bir süredir Juventus’un radarındaydı, ancak bu yaz transferin gerçekten gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu olan, satın alma opsiyonlu bir kiralama. Golcü oyuncu, İtalya’nın rekortmen şampiyonuna gitmek istiyor, ancak Chelsea’nin de ilgisi var.

Juventus bu yaz Lois Openda ile zaten yollarını ayırdı. Kariyerine Fransa’da Olympique Lyon’da devam ediyor. Yerine ise Randal Kolo-Muani geldi. Fransız oyuncu, Paris-Saint Germain’den bonservisiyle transfer edildi.

Bu arada Juventus, Jonathan David’i de bir şekilde elden çıkarmayı umuyor. Kanadalı golcünün, Zirkzee’nin bonservisiyle kadroya katılabilmesi için önce ayrılması gerekiyor.

Bu kolay olmayabilir, çünkü David’in Torino’dan ayrılmaya niyeti yok. Zirkzee, Juventus için beklemeye hazır, ancak sonsuza kadar değil. Bu nedenle, hem Zirkzee hem Juventus hem de Manchester United’ın isteğine rağmen transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz kesin değil.

Zirkzee, geçen hafta Manchester United’ın BK Rosenborg ile oynadığı hazırlık maçında da etkileyici bir performans sergiledi. 25 yaşındaki golcü, iki oyuncuyu ve kaleciyi çalımladıktan sonra topu sakin bir şekilde ağlara gönderdi.