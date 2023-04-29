Chelsea; Harry Kane için Tottenham'a karşı en büyük kozunu kullanacak

İngiliz devi Chelsea, yıldız golcü Kane'i transfer etmenin formülünü buldu.

Tottenham Hotspur'un, Harry Kane için Premier Lig'den rakipleri Chelsea ve Manchester United'dan büyük bir teklif beklediği bildiriliyor.

Kane, yaz aylarında çocukluk kulübündeki geleceği hakkında son kararını verecek, çünkü önümüzdeki sezon sözleşmesinin son yılına giriyor.

İngiliz golcünün söylentilere göre talipleri arasında, yaz transfer döneminde Chelsea ve Manchester United dışında bazı Avrupa devleri de var.

Ne söylendi?

Ancak talkSPORT'taki habere göre, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin Londra'daki rakipleri Chelsea'den önemli bir teklif beklediğini iddia etti.

Spurs; İngiltere kaptanı için 100 milyon Sterlin'lik bir bonservis beklerken 30 yaşına girecek bir oyuncu için oldukça muazzam bir ücret olduğunun altı çiziliyor.

Chelsea'nin son zamanlarda Enzo Fernandez ve Mykhaylo Mudyk gibi oyuncular için benzer meblağlar harcadığı gerçeği göz önüne alındığında, Todd Boehly'nin Kane için de yüklü bir bonservis ödemesi olası görünüyor.

Kane'in Londra'ya transfer olma konusundaki net kararı şu anda bilinmiyor. Stamford Bridge'e yapılacak bir transfer hamlesi, Tottenham'ın ağzında acı bir tat bırakabilir.

Ve Chelsea; Harry Kane'in yanı sıra Tottenham'ın eski hocası Mauricio Pochettino'yu da takımın başına geçirmek istiyor ve böylece, geçmişte iyi işler yapan bu ikiliyi yeniden bir araya getirmek için önemli bir kozu olacak.

Kane, Spurs'ta Pochettino yönetiminde 242 maç oynadı ve ikili, birlikte geçirdikleri beş yıl boyunca özel bir bağ elde ettiler.

Arjantinli menajer, Kane'in Şampiyonlar Ligi finaline ulaştığı ve ligde harika bir performans gösterdiği yıllarda Kuzey Londra ekibinin başındaydı.

Bu nedenle, Kane'in transfer edilme ihtimali Boehly'nin Pochettino ile önümüzdeki haftalardaki görüşmelerine bağlı olarak değişebilir.