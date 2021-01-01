Chelsea'de Giroud dönemi bitiyor mu?

Chelsea'nin yeni menajeri Thomas Tuchel, sözleşmesi sona erecek olan Olivier Giroud için henüz bir karar vermek için erken olduğunu belirtti

2018'de Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanma sevinci yaşayan Olivier Giroud'nun Chelsea ile sözleşmesi 5 ay sonra sona eriyor.

Maviler'de Frank Lampard'ın ardından menajerlik koltuğuna geçen Thomas Tuchel, Fransız golcü ile yeni sözleşme imzalama konusuna karar vermek için yeterli zamanı olmadığını açıkladı.

Tuchel'in açıklamaları

Chelsea'nin Southampton ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde konuşan Tuchel, Giroud için; "Bir karar alınmadı, çünkü bunun için henüz çok erken. Üç hafta önce göreve başladım ve bunu düşünmek için yeterli vaktim olmadı.

Takımı daha iyi tanımak için zamana ihtiyacımız var. Şimdilik söyleyebileceğim şey onun burada olmasından mutluyum. Ceza saha içinde en iyi golcülerden biri. Fiziki yapısı güçlü ve topla ilk teması harika...

Kafa vuruşları da çok iyi. Newcastle United karşısında harika bir oyun oynadı. Antrenmanlarda çok etkileyici. Kadroda önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden burada olduğu için çok mutluyum. Bir karara varacağız ancak şuan çok erken" ifadelerini kullandı.

Giroud'nun performansı



Olivier Giroud bu sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 10 gol atma başarısı gösterdi.

İngiltere Premier Ligi'ne 2012 yılında Arsenal formasıyla 'Merhaba' diyen Giroud için Montpellier'e 12 milyon euro bonservis ödenmişti. 2018 yılında devre arası transferinde Chelsea, tecrübeli yıldızı 17 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı.