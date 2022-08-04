Thomas Tuchel yönetimindeki Maviler yaz döneminin dördüncü hamlesini yaptı.

Chelsea kulübü Perşembe günü yaptığı açıklamayla Aston Villa'dan Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

18 yaşındaki oyuncu için Aston Villa'yla bir süre önce anlaşmaya varan Londra ekibi transferi resmiyete döktü.

Chukwuemeka; 2022/23 sezonunda Manchester City ve Liverpool'a rakip olmayı hedefleyen Chelsea'nin Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly ve Gabriel Slonina'nın ardından imza attırdığı dördüncü isim oldu.

Chukwuemeka'nın bonservisi

Chelsea ilk etapta Aston Villa'ya 15 milyon sterlin ödeyecek. Sözleşmede belirlenen bonus şartları sağlanırsa bu bedele 5 milyon sterlin daha eklenecek.

Altı yıllık kontrat imzalayan genç orta saha oyuncusu 2028'e kadar Chelsea forması giyecek.

Chukwuemeka kimdir?

İngiltere'nin alt yaş gruplarındaki en parlak yeteneklerinden biri olarak gösterilen 2003 doğumlu oyuncu, Avrupa şampiyonu olan İngiltere U19 milli takımının kilit isimlerinden biriydi.

Finalde İsrail ağlarını havalandıran Chukwuemeka, UEFA tarafından turnuvanın en iyi 11'ine seçilmişti.

Futbola Northampton Town altyapısında başlayan Chukwuemeka 12 yaşında Aston Villa'ya geçti. Premier Lig'deki ilk maçına Mayıs 2021'de Tottenham karşısında çıktı. Bundan sadece bir hafta sonra 2-1'lik Liverpool galibiyetiyle U18 FA Cup'ı kazandı. Turnuvanın en golcü ismi olan Chukwuemeka, Aston Villa'da yılın en iyi altyapı oyuncusu seçildi.

Premier Lig'de toplam 14 maça çıkan Chukwuemeka, Aralık ayında Norwich City filelerini sarsarak kulüp tarihinin ligdeki en genç golcüsü olmuştu.

Chukwuemeka ne söyledi?

"Çok heyecanlıyım. Diğer oyuncularla tanışmak, sahaya çıkmak ve Chelsea'ye galibiyetler ile kupalar kazandırmak için sabırsızlanıyorum."

"Son birkaç gün çok yoğun geçti, Chelsea'yi bir an bile aklımdan çıkaramadım. Süreç sona erdiği için rahatladım ve mutlu oldum."