İsmi Fenerbahçe ile de anılan Belçikalı golcü, şimdilik Chelsea'de kaldı.

Perşembe gecesi Avrupa'da transfer döneminin son günüydü ve birçok imza gerçekleşti.

Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea'ye transfer olurken Sergino Dest ise Barcelona'dan AC Milan'a geçiş yaptı.

Michy Batshuayi'nin de Premier Lig'in yeni ekibi Nottingham Forrest'e transferinin gerçekleşmesi an meseleydi fakat imzalar atılamadı.

Michy Batshuayi, neden transfer olamadı?

Sky Sports'un haberine göre Belçikalı golcü, evraklarının yetiştirilememesi nedeniyle Chelsea'den Nottingham Forrest'a transferini gerçekleştiremedi.

Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül itibariyle kapandı ve Batshuayi, şimdilik Chelsea'de kaldı.

Batshuayi, Fenerbahçe'ye imza atabilir mi?

İngiltere'de transfer dönemi kapanmış olabilir, fakat Türkiye'de pencere henüz kapanmadı. Batshuayi'nin bir süredir Fenerbahçe ile anıldığı biliniyor.

Sarı-lacivertliler, anlaşma sağlanması halinde golcü oyuncuyu kadrosuna katabilir.