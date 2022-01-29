Chelsea file bekçisi Kepa, 2020 İspanya Güzeli Andrea Martinez ile aşk yaşıyor

Kepa Arrizabalaga, dünyanın en tanınmış İspanyol futbolcularından biri. Birkaç yıl önce rekor bedelle Chelsea'ye transfer oldu.

Ancak bu sefer İspanyol file bekçisi özel hayatındaki bir gelişmeden dolayı gündeme geldi.

Instagram'dan yaptığı paylaşımda 2020 İspanya Güzeli Andrea Martinez ile olan ilişkisini açıkladı.

Chelsea kalecisinin yaptığı paylaşım binlerce takipçisini şaşırtsa da onu tanıyan bazı İspanyol futbolcuların yanı sıra yorum bırakan diğer ünlüler tarafından çok iyi bir şekilde karşılandı.

Fotoğrafta Kepa ve Andrea Martínez, çok sevecen bir tavırla, en güler yüzlü ve arka planda denizle romantik bir gün batımının keyfini çıkarıyor gibi görünüyorlar: İlişkilerini resmileştirmenin benzersiz bir yolu.

Onu tanımayanlar için Andrea Martínez, 2020 Universe İspanya güzeli. Model, Kainat Güzeli 2021 yarışmasının İspanyol adayıydı, ne yazık ki uzun zamandır beklenen bu tacı alamadı, ancak halkın sevgisini kazandı. Sosyal ağlarda yaklaşık 30.000 takipçisi bulunuyor.

Yıldız futbolcular yorum yaptı

Bu haber Premier Lig'deki David De Gea, Marcos Alonso ve Sergio Reguilón gibi bazı İspanyol futbolcular arasında mutlulukla karşılandı.

Bunlara ek olarak, Jorginho gibi diğer takım arkadaşları da Kepa'nın paylaşımına çok romantik bir ifade ile tepki gösterdi.

Şu anda ilişkilerinin başlangıcı, nasıl ve nerede tanıştıklarına dair daha fazla ayrıntı ortaya çıkmadı, ancak bugünden itibaren İngiltere'de çok yakından takip edilecek çiftlerden biri olacaklar.

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