Chelsea, İngiltere'de adeta hiç uzun süre göz önünden kaybolmayan kulüplerden biri. Daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge'de mutlaka bir şeyler oluyor. Resmî maçların tamamını takip etmek isteyenler için işin pratik tarafı ise şu: Yayın hakları, turnuvaya göre farklı kuruluşlarda. Yani tek bir abonelik her maçı kapsamıyor. Chelsea maçlarını hangi kanalların yayınladığını ve hiçbir karşılaşmayı kaçırmamak için nereleri takip etmeniz gerektiğini burada derledik.

FC Chelsea maçlarının yayın bilgileri: Blues'un maçlarını TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor?



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FC Chelsea'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları TV'de ve internet üzerinden canlı nasıl izlenir?

Almanya'da Premier League'in değişmez adresi Sky. Ücretli yayıncı, bütün maçları tekli yayın veya çoklu maç yayını seçeneğiyle canlı gösteriyor. Chelsea'nin karşılaşmaları da buna dâhil. Maçları televizyon başında izlemeyenler ise Sky Go veya WOW üzerinden takip edebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere futbolu yayın paketinin kapsamını belirgin biçimde genişletti: Artık yalnızca Premier League'i değil, Carabao Cup'ı da canlı yayınlıyor. Kısacası Chelsea'nin Lig Kupası maçlarının tamamını da Sky'da bulabilirsiniz.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield'ın münhasır yayın hakları DAZN'da. Platform, bu maçları canlı yayınlıyor. Dolayısıyla Blues bu iki turnuvadan birinde sahaya çıktığında Chelsea'nin bütün karşılaşmaları da burada gösteriliyor.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 12:30 TOT

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları paylaştırılmış durumda. Chelsea'nin maçlarının çoğunu DAZN'da canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca Amazon Prime Video, salı günleri seçtiği bir önemli maçı münhasıran yayınlıyor. Fikstüre göre bu maç, Chelsea'nin ya da başka bir İngiliz takımının karşılaşması da olabilir.

2027/28 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi yayınlarında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ da yayıncılar arasına katılacak ve maçların büyük bölümünü gösterecek. Yayın haklarının yeni dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar burada. Kısacası 2027/28'den itibaren Paramount+'ı da listenize eklemelisiniz.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse final maçı her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya'da bunun adresi ZDF ; final, kanalın yayın akışındaki yerini alacak.

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FC Chelsea maçlarını takip etmenin bir başka yolu: SPOX canlı anlatımı

SPOX , Blues'un ulusal ve uluslararası turnuvalardaki belirli maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Canlı anlatımlara her zaman maçın başlamasından kısa süre önce buradan ulaşabilirsiniz.

FC Chelsea yayın bilgileri: Kulübün künyesi