Chelsea, İngiltere’de gözlerden pek uzun süre uzak kalmayan kulüplerden biri. Daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler oluyor. Takımın tüm resmî maçlarını takip etmek isteyenler içinse işin pratik tarafı var: Yayın hakları turnuvaya göre farklı kuruluşlarda. Yani tek bir abonelik her maçı kapsamıyor. Chelsea maçları için hangi yayıncıların gerektiğini ve hiçbir karşılaşmayı kaçırmamak için nerelere bakmanız gerektiğini burada bulabilirsiniz.

Chelsea FC maçları hangi kanalda? Blues’un maçları TV’de ve internetten canlı olarak nerede yayınlanıyor?



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Chelsea FC’nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları TV’de ve internetten canlı nasıl izlenir?

Almanya’da Premier League yayınlarının adresi yine Sky. Ücretli yayıncı, her maçı tek karşılaşma yayını veya dönüşümlü yayın seçeneğiyle canlı gösteriyor. Chelsea’nin bütün maçları da buna dâhil. Maçları televizyondan izlemeyenler ise Sky Go veya WOW üzerinden takip edebiliyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere futbolu yayınlarına önemli bir ekleme yaptı: Premier League’in yanı sıra Carabao Cup da canlı yayınlanıyor. Kısacası Chelsea’nin Lig Kupası maçlarının tamamı da Sky’da.

Almanya’da FA Cup ve FA Community Shield’ın münhasır yayın hakları DAZN’da. Dijital yayın platformu, bu turnuvalardaki maçları canlı gösteriyor. Chelsea’nin iki turnuvada oynayacağı karşılaşmalar da buna dâhil.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 12:30 TOT

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Şampiyonlar Ligi’nde yayın hakları farklı kuruluşlar arasında paylaşılıyor. Chelsea’nin maçlarının çoğunu DAZN’dan canlı izleyebilirsiniz. Amazon Prime Video ise salı günleri seçtiği bir önemli maçı münhasır olarak yayınlıyor. Fikstüre bağlı olarak bu maçta Chelsea veya başka bir İngiliz takımı da yer alabilir.

2027/28 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi yayınlarında önemli değişiklikler olacak. Paramount+ yayıncılar arasına katılacak ve maçların büyük bölümünü gösterecek. Yayın haklarının yeni dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar burada. Kısacası 2027/28’den itibaren Paramount+’ı da listenize eklemelisiniz.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa final maçı her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya’da finalin yayıncısı ZDF olacak.

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Chelsea FC maçlarını takip etme rehberi: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues’un ulusal ve uluslararası turnuvalardaki seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Canlı anlatım sayfalarını maçların başlamasından kısa süre önce burada bulabilirsiniz.

Chelsea FC maç yayınları: Kulüp hakkında kısa bilgiler