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BluesGetty
Alice Kopp
Çeviri:

Chelsea FC’nin yayın bilgileri bir arada: Blues’un maçlarını televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

Chelsea

Chelsea’nin Premier League, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa organizasyonlarındaki maçlarının yayınlarına ilişkin tüm bilgileri sunuyoruz.

Chelsea, İngiltere’de sanki hiç uzun süre gündemden düşmeyen kulüplerden biri. Daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler oluyor. Takımın resmî maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı ise şöyle: Yayın hakları, turnuvaya göre farklı kuruluşlarda. Yani tek bir abonelik her maçı kapsamıyor. Chelsea maçları için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve hiçbir maçı kaçırmamak için nerelere bakmanız gerektiğini burada bulabilirsiniz.

Chelsea FC maçlarının yayın bilgileri: Blues’un maçları TV’de ve internetten canlı olarak nerede yayınlanıyor?

Robert Sanchez of Chelsea looks onGetty Images

Chelsea FC’nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları TV’de ve internetten canlı nasıl izlenir?

Almanya’da Premier League için adres yine Sky: Ücretli yayıncı, her maçı canlı olarak tek maç yayınıyla veya dönüşümlü yayınla gösteriyor. Chelsea’nin bütün maçları da buna dâhil. Maçları televizyondan izlemeyenler ise yayınları Sky Go veya WOW üzerinden takip edebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere futbolu yayınlarını önemli ölçüde genişletti: Artık yalnızca Premier League değil, Carabao Cup da burada canlı yayınlanıyor. Kısacası Chelsea’nin Lig Kupası maçlarının tamamını da Sky üzerinden izleyebilirsiniz.

Almanya’da FA Cup ve FA Community Shield’ın münhasır yayın hakları DAZN’da. Yayın platformu maçları canlı gösteriyor; dolayısıyla Blues’un bu iki turnuvada oynayacağı her maç da burada yayınlanacak.

Gelecek maçlar
EVE

EVE

Premier Lig

17 Eki 2026

CHE

CHE

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Chelsea's Spanish defender #03 Marc Cucurella reactsGetty Images

Şampiyonlar Ligi’nde yayın hakları paylaşılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının çoğunu DAZN’da canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca Amazon Prime Video, salı günleri seçilmiş bir önemli maçı münhasır olarak yayınlıyor. Fikstüre bağlı olarak bu maç Chelsea’nin veya başka bir İngiliz takımının karşılaşması da olabilir.

2027/28 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi yayınlarında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yayıncılara katılacak ve maçların büyük bölümünü yayınlayacak. Yeni yayın hakkı dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar burada. Açıkçası Şampiyonlar Ligi maçları için 2027/28’den itibaren Paramount+’ı da listenize eklemelisiniz.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse final maçı, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya’da bunun adresi ZDF ; final, kanalın yayın akışındaki değişmez programlardan biri.

logo Amazon Prime Video’yu deneyin Salı günkü Şampiyonlar Ligi önemli maçı yalnızca burada

Chelsea FC maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX , Blues’un ulusal ve uluslararası turnuvalardaki seçilmiş maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Canlı anlatımlara maçların başlamasından kısa süre önce buradan ulaşabilirsiniz.

Chelsea FC yayınları: Kulüp hakkında kısa bilgiler

Kuruluş1905
İngiltere şampiyonlukları6
FA Cup şampiyonlukları8
Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları6
En çok maça çıkan oyuncuRon Harris (795 resmî maç)

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