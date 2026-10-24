Chelsea, İngiltere’de sanki hiç uzun süre gündemden düşmeyen kulüplerden biri. Daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler oluyor. Takımın tüm resmî maçlarını takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı ise şu: Yayın hakları, turnuvaya göre farklı kuruluşlarda. Yani tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea maçlarını hangi yayıncıların gösterdiğini ve hiçbir maçı kaçırmamak için nerelere bakmanız gerektiğini burada bulabilirsiniz.

FC Chelsea maçlarının yayın bilgileri: Blues’un maçları TV’de ve canlı yayında nereden izlenir?



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FC Chelsea’nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları TV’de ve canlı yayında nasıl izlenir?

Almanya’da Premier League yayınları için adres yine Sky. Ücretli televizyon kanalı, tüm maçları tek maç yayını veya dönüşümlü yayın seçeneğiyle canlı gösteriyor. Chelsea’nin bütün maçları da buna dahil. Maçları televizyon karşısında izlemeyenler ise yayınlara Sky Go veya WOW üzerinden erişebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere futbolu yayınlarına önemli bir ekleme yaptı: Artık yalnızca Premier League değil, Carabao Cup da burada canlı yayınlanıyor. Kısacası Chelsea’nin Lig Kupası maçlarının tamamını da Sky üzerinden izleyebilirsiniz.

Almanya’da FA Cup ve FA Community Shield’ın münhasır yayın hakları DAZN’da. Yayın platformu, iki organizasyondaki maçları canlı gösteriyor. Dolayısıyla Blues’un bu turnuvalarda oynayacağı her maç da DAZN’da yayınlanacak.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 12:30 TOT

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Şampiyonlar Ligi’nde yayın hakları paylaştırılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının çoğunu DAZN’da canlı izleyebilirsiniz. Amazon Prime Video ise salı günleri seçtiği bir önemli maçı özel olarak yayınlıyor. Fikstüre bağlı olarak bu maç, Chelsea’nin ya da başka bir İngiliz takımının karşılaşması da olabilir.

2027/28 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi yayınlarında önemli değişiklikler olacak. Yayıncılar arasına katılacak Paramount+, maçların büyük bölümünü ekranlara taşıyacak. Yayın haklarının yeni dağılımına ilişkin tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz. Açıkçası 2027/28’den itibaren Paramount+’ı da listenize eklemelisiniz.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline çıkarsa final maçı, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya’da bunun adresi ZDF olacak; final, kanalın yayın akışındaki yerini alacak.

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FC Chelsea maçlarını takip etmenin bir başka yolu: SPOX canlı anlatımı

SPOX , Blues’un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki bazı maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlamasına kısa süre kala burada bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayınları: Kulüp hakkında kısa bilgiler