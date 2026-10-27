Chelsea, İngiltere'de sanki hiç uzun süre gündemden düşmeyen kulüplerden biri. Daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge'de mutlaka bir şeyler oluyor. Takımın tüm resmî maçlarını takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı şöyle: Yayın hakları, organizasyona göre farklı platformlarda. Yani tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea maçları için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve hiçbir maçı kaçırmamak için nerelere bakmanız gerektiğini burada bulabilirsiniz.

Chelsea FC maçlarının yayın bilgileri: Blues'un maçları hangi kanalda ve platformda canlı yayımlanıyor?



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Chelsea FC'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları televizyonda ve internetten canlı nasıl izlenir?

Almanya'da Premier League'in değişmez adresi Sky. Ücretli yayıncı, her maçı canlı olarak tek maç yayını veya dönüşümlü yayın seçeneğiyle gösteriyor. Dolayısıyla Chelsea'nin bütün maçları da yayında. Maçları televizyondan izlemeyenler ise Sky Go veya WOW üzerinden takip edebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere futbolu yayınlarına önemli bir ekleme yaptı: Platformda artık yalnızca Premier League değil, Carabao Cup da canlı yayımlanıyor. Kısacası Chelsea'nin Lig Kupası maçlarının tamamını da Sky üzerinden izleyebilirsiniz.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield'in münhasır yayın hakları DAZN'da. Platform, bu iki organizasyondaki maçları canlı yayımlıyor. Blues'un oynadığı her karşılaşma da buna dâhil.

Gelecek maçlar LIV Lig Kupası 16:00 CHE

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Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları ise paylaşılıyor. Chelsea maçlarının çoğunu DAZN'da canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca Amazon Prime Video da salı günleri seçilmiş bir büyük maçı münhasır olarak yayımlıyor. Fikstüre bağlı olarak bu maçta Chelsea veya başka bir İngiliz takımı da yer alabilir.

2027/28 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi yayınlarında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yayıncılara katılacak ve maçların büyük bölümünü yayımlayacak. Yeni yayın hakkı dağılımının tüm ayrıntıları burada. Açıkçası 2027/28'den itibaren Paramount+'ı da listenize eklemelisiniz.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline çıkarsa final maçı, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayımlanacak. Almanya'da bunun adresi ZDF . Final, kanalın yayın akışındaki değişmez yerini alacak.

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Chelsea FC maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX , Blues'un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Canlı anlatımları maçların başlamasından kısa süre önce burada bulabilirsiniz.

Chelsea FC maçlarının yayını: Kulüp hakkında kısa bilgiler